Lehtikuva/Tarmo Lehtosalo

Yksityinen palveluala kuten ravintolat kärsivät eniten koronaviruksen aiheuttamasta talouskriisistä.

Yksityisten palvelualojen SAK:laisista luottamusmiehistä 53 prosenttia kertoo, että työpaikalla on käynnistetty lomautuksia koskeva yt-menettely tai sovittu menettelyn käynnistämisestä. Lisäksi 21 prosenttia heistä kertoo, että henkilöstöä on jo lomautettu. Tiedot käyvät ilmi SAK:n luottamusmiehille tällä viikolla tehdystä kyselystä. Kysely tehdään jatkossa kerran viikossa.

Kaikista kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä 39 prosenttia kertoo, että lomautuksista neuvotellaan tai neuvotteluja ollaan aloittamassa. Luottamusmiesten mukaan 13 prosentilla työpaikkoja työntekijöitä on jo lomautettu. Yksityisen palvelualan jälkeen toiseksi eniten lomautuksista kertovat kuljetusalan luottamusmiehet (44 prosenttia).

– Yksityinen palveluala kärsii eniten ja ensimmäisenä koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä, mutta tilanne näyttää heikkenevän nopeasti myös muilla aloilla, sanoo SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko.

Lomautettujen toimeentulo varmistettava

SAK onkin halunnut reagoida nopeasti ja tukea yrityksiä ja työntekijöitä heikkenevässä taloustilanteessa.

– Lomautusmenettelyä on väliaikaisesti nopeutettu, jotta työntekijöitä ei irtisanottaisi ja talouden elpyminen käynnistyisi nopeasti epidemian hellittäessä. Samalla on kuitenkin varmistettava lomautettujen toimeentulo. Työttömyysturvaa muutetaan väliaikaisesti niin, että sitä aletaan maksaa ensimmäisestä lomautuspäivästä.

ILMOITUS

SAK:n kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä puolet arvioi, että työpaikalle on tulossa lähiaikoina yt-neuvottelut lomautuksista tai irtisanomisista, vaikka niistä ei ole vielä ilmoitettu. Yksityisen palvelusektorin luottamusmiehistä näin arvioi 58 prosenttia ja kuljetusaloilla 61 prosenttia vastanneista.

Alle 20 hengen työpaikkojen luottamusmiehistä 30 prosenttia kertoo, että työpaikalla aloitetaan tai on jo aloitettu neuvottelut lomautuksista ja 13 prosenttia kertoo, että työpaikalla on jo lomautettu työntekijöitä. Yt-menettely koskee vähintään 20 hengen työpaikkoja.

Ei aitoja neuvotteluja henkilöstön kanssa

Jopa 41 prosenttia SAK:laisista luottamusmiehistä kokee, että koronapandemian aiheuttamista henkilöstövaikutuksista ei ole neuvoteltu aidosti henkilöstön edustajien kanssa, eli heitä ei ole tarpeeksi kuultu eivätkä he ole voineet vaikuttaa päätöksiin.

– On ensiarvoisen tärkeää, että luottamusmiehet otetaan mukaan keskusteluun ja yhdessä henkilöstön kanssa mietitään yrityksen ja työntekijöiden kannalta parhaita ratkaisuja. Me uskomme, että talouden notkahdus on väliaikainen ja toivottavasti palaamme vielä tämän vuoden aikana kasvu-uralle, Ismo kokko sanoo.

Luottamusmiehet: Työmarkkinajärjestöjen neuvottelema kriisipaketti tarpeellinen

Luottamusmiehistä 86 prosenttia pitää työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaa työmarkkinoiden kriisipakettia tarpeellisena ja hyväksyttävänä. Paketissa sovittiin väliaikaisesta työnantajien eläkemaksujen alentamisesta, lomautuskäytäntöjen nopeuttamisesta ja työttömyysturvan parantamisesta.

Luottamusmieskysely toteutettiin 23.–26.3. ja siihen vastasi 698 luottamusmiestä. SAK toistaa kyselyn jatkossa kerran viikossa.