Lehtikuva/Mikhail Klimentyev

Presidentti Vladimir Putinin vallan varmistaminen etenee kuin juna. Duuma nuiji pikavauhtia pöytään perustuslakiuudistuksen, joka nollaa Putinin kausien lukumäärän. Viime viikolla perustuslakituomioistuin leimasi muutokset laillisiksi. Nyt odotellaan huhtikuun populistista kansanäänestystä lakiuudistuksesta. Äänestyksellä ei ole varsinaisesti mitään muodollista tehtävää poliittisissa proseduureissa. Sitä sanotaankin kauniisti ”neuvoa-antavaksi”.

Näytelmä etenee ohjatusti. Proseduuri näyttää demokraattiselta, mutta dramaturgia kertoo itsevaltaisesti johdetusta Venäjästä.

Putinin kannalta perustuslakiuudistus on laadittu viisaasti. Sen on ajateltu yhdistävän kansaa. Hallinto- ja lakiteknisten muutosten lisäksi siihen on ujutettu paljon populistisia aiheita, joiden kuulumista perustuslakiin saatetaan ihmetellä.

Perustuslakiin lisättiin etnonationalistista flirttailua.

Esiin voidaan nostaa vaikkapa venäjän kielen määrittäminen valtiota muodostavaksi kieleksi. Se on selkeää flirttailua venäläisten etnonationalistien suuntaan, joiden kirjo ulottuu oppositiosta suuriin puolueisiin, katuoppositiosta valtapuolueeseen saakka.

Perustuslaissa viitataan jopa jumalaan, vaikka laki toisaalla edelleen erottaa kirkon ja valtion toisistaan. Tietyn kansanosan kosiskeluun kuuluu myös avioliiton määrittäminen miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Se on tietysti myönnytys venäläisille konservatiiveille, siis sekä kirkolle että ylipäätänsä konservatiiveille.

Viileästi tarkastellen näkee, että perustuslakiuudistuksessa kulkee ainakin kaksi prosessia rinnakkain. Tärkein on lakipykäliin perustuva Putinin vallan varmistaminen. Toinen, poliittisesti melkein yhtä tärkeä on kansan hyväksynnän hakeminen, uudistuksen populistinen varmistaminen. Mielialoihin vetoavilla lisäyksillä kosiskellaan niin oikeistoa kuin vasemmistoa, niin ylhäisöä kuin alhaisoa yhdistymään äänestyksessä Putinin taakse.

Uuteen perustuslakiin lisätyillä populistisilla teemoilla ja sitä tukevilla poliittisilla manöövereillä pyritään varmistamaan Venäjän konservatiivisen kansanosan suosio. Myönteisten mielialojen uskotaan näkyvän äänestysaktiivisuutena.

Jo 50 prosentin äänestysaktiivisuus saisi Putinin hymyilemään voitonvarmasti. Enemmistön tuki merkitsisi näytelmän onnistumista.

Venäjällä on arvostettu vahvoja hallitsijoita – myös Neuvostoliiton aikaan. Heitä on aina arvioitu sen mukaan, ovatko he valtion rakentajia vai hajottajia. Nikita Hruštšov, Mihail Gorbatšov ja Boris Jeltsin ovat olleet valtion tuhoajia.

Putinista voi kehkeytyä uusi vahva Iivana Julma – ei ehkä julmuudessaan mutta oveluudessaan ja vallantäyteydessään. Ensimmäisen ja pisimpään 37 vuotta hallinneen tsaarin Ivan Groznyi -nimi tarkoittaa ankaraa, jopa suurenmoista – ei niinkään julmaa. Putinista Venäjä on saamassa uuden mahtavan tsaarin, joka vallassa pysyessään olisi kahden uuden kauden jälkeen vuonna 2036 hallinnut 36 vuotta.