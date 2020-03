Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kommentti: Uudenmaan liikkumisrajoitusten taustalla on suuri huoli koronaepidemian leviämisestä vanhenevaan Suomeen.

Ihmisten liikkumista ei ole sotavuosien jälkeen rajoitettu samalla tavalla kuin nyt tehdään. Muu kuin hyötyliikenne ja välttämättömimmät kulkemiset sallitaan Uudeltamaalta. Myös Uudellamaalla käyntiä rajoitetaan. Samalla tavalla virus kulkee maakunnan ulkopuolelta tulevan vierailijan matkassa.

Päätös ei iske ihmisten arkeen aivan niin vahvasti kuin ensi kuulemalta tuntuu. Valmiuslakien käyttöönotto, kokoontumisten rajoittamiset ja vetoomukset lähikontaktien välttämisestä ovat jo vähentäneet matkustamista Uudeltamaalta.

Hallituksella oli oman päätöksensä pohjaksi eilen tieto, että aikaisemmat hallituksen toimet ovat vähentäneet liikkumista 30 prosenttia. Hallituksen tavoite supistaa maakuntarajan yli tapahtuva liikenne 10 prosenttiin.

Matkailijoiden ja mökkiasukkaiden tehohoitoon ei ole varauduttu mökkikunnissa.

Tuolloin vuorokaudessa raja ylitettäisiin 22 000 kertaa. Normaalisti Uudenmaan raja ylitetään vuorokaudessa huikeat 224 000 kertaa.

Uudellamaalla jo liikuttu vähemmän



Kyse on isosta periaatteellista päätöksestä puuttua perusoikeuteen, liikkumisen vapauteen. Suomalaiset saavat tuntumaa elämään autoritaarisissa maissa, joissa liikkumisen vapautta on totaalisesti rajoitettu.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp.) korosti eilisessä hallituksen tiedotustilaisuudessa, että liikkumisen vapautta tärkeämpääkin on oikeus elämään. Hallituksen lähtökohtana on ollut, että mitään ylimääräisiä valtuuksia ei oteta käyttöön eikä rajoiteta ihmisten oikeuksia, ellei se ole aivan välttämätöntä.

Hallitus on edennyt asteittain. Uudenmaan rajan ylittämisen vähentyminen on tapahtunut vapaaehtoisesti, ilman poliisia ja armeijaa. Osa suomalaisista on kuunnellut viisaasti hallituksen vetoomuksia. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) painotti, että neuvonnan ja ohjauksen kautta lähdetään liikkeelle.

Mahdollista ovat myös sakot. Eduskunnan hyväksyttyä liikkumisrajoitukset poliisilla on mahdollisuus saada selvitys matkan määränpäästä ja tarkoituksesta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kuulutti eilen hallitusta rankempia liikkumisen rajoituksia ja kovempia keinoja eilen A-Studion erikoislähetyksessä. Perussuomalaisilla tuntuu olevan hinku rakentaa poliisivaltiota.

Päätös uusista liikkumisen rajoituksesta ei helppo

Koronaepidemian synkentyvä kokonaiskuva – ja etenkin sen seurauksena tuleva hoidon tarve – on nostettu hallituksen päätöksen taustamuistiossa vahvasti esiin.

Hoidon turvaamista painotti myös peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) hallituksen päätöksen jälkeen. Hallitus ei halua, että terveydenhuollossa joudutaan valitsemaan kuka saa kiireellistä hoitoa ja kuka ei tilanteessa, jossa hoitoa ei riitä kaikille.

Pahimman ennusteen toteutuessa tehohoitopaikat saattaisivat loppua kesken. Koronavirus vaatii tavanomaista pidempää tehohoitoa, jopa kahdesta kolmeen viikkoon. Tautihuipun tasaamisen tarkoituksena on varmistaa tehohoidon ja muun hoidon saatavuus.

Raskaan tehohoidon kapasiteetti pystytään erityistoimin nostamaan lähes kaksinkertaiseksi, mutta tämäkään ei välttämättä riittäisi huippuennusteen toteutuessa. Tätä huippua halutaan kampittaa ja loiventaa.

Oireeton voi levittää virusta

Uudenmaan rajaliikenteen suitsemisella pyritään estämään taudin leviäminen ikääntyvään Suomeen, jossa on Uuttamaata suhteellisesti enemmän riskiryhmään kuuluvaa ikääntynyttä väestöä.

Jos epidemia leviäisi koko maahan Uudenmaan vauhdilla, jälki saattaisi olla julmaa. Riski sairastua vakavasti kasvaa mitä iäkkäämmästä ihmisestä on kyse. Tehohoitopaikkoja on sairaaloissa suhteessa väestöön.

Matkailijoiden ja mökkiasukkaiden tehohoitoon ei ole varauduttu mökkikunnissa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) vetosikin eri puolilla maata oleviin mökkiläisiin, että nämä palaisivat koteihinsa. Tässäkin on tavoitteena estää taudin leviäminen muualle Suomeen.

Tartuntaa voi nimittäin levittää tietämättään, oireettomana. Voi sairastuttaa, vaikka itse selviäisikin huomaamattaan lievillä oireilla.