Suomessa yt-neuvottelujen piirissä oli 26.3. mennessä lähes 240 000 ihmistä.

Lähes 3,3 miljoonaa ihmistä lähetti viime viikolla työttömyyskorvaushakemuksen Yhdysvalloissa, kertoo muun muassa New York Times. Viikossa hakemusten määrä nousi melkein kolmella miljoonalla.

Kuten muuallakin, Yhdysvalloissa talous on pitkälti pysähtynyt koronaviruksen vuoksi.

Yhdysvaltain työministeriön tilastojen mukaan mitään vastaavaa ei ole aiemmin tapahtunut. Vuoden 1982 lokakuussa hakemuksia lähetettiin yhdellä viikolla vajaa 700 000.

New York Timesin mukaan luvut eivät todennäköisesti anna täyttä kuvaa tilanteen synkkyydestä. Yhdysvalloissa on paljon työtä tekeviä, jotka eivät ole oikeutettuja korvauksiin. Tämän vuoksi työttömyys on kasvanut huomattavasti enemmän.

Myös Suomessa yritykset ovat ajautuneet suuriin ongelmiin koronaviruksen vuoksi. Suomessa yt-neuvottelujen piirissä on lähes 240 000 ihmistä, kertoo työ- ja eläkeministeriö. Pääosin neuvotteluissa tähdätään lomautuksiin. Tilannetta tulee vielä pahentamaan hallituksen päätös sulkea ravintolat.

Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas kuvaili koronakriisiä KU:n haastattelussa ennennäkemättömäksi. Kun koronaepidemia on länsimaissa vain pahentunut, on se synkentänyt myös taloutta.

– Niin kauan kuin sen juurisyytä eli epidemiaa ei saada kuriin, heijastusvaikutukset koko talousjärjestelmään ovat vakavia, Ahokas sanoi.

Yhdysvalloissa liittovaltio on aloittamassa yli kahden triljoonan elvytyksen, ja Euroopassa Euroopan keskuspankki on käynnistänyt 750 miljardin euron tukipaketin.

Näiden lisäksi eri maat ovat reagoineet suurilla tukipaketeilla koronan aiheuttamiin talousongelmiin.