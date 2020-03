Lehtikuva/Yamil Lage

Kuuba on valjastanut lukuisissa maissa työskentelevät lääkärinsä levittämään lääkettä, joka kuubalaisten mukaan tehoaa maailmaa nyt vaivaavaan uuteen koronavirukseen. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen Newsweek-lehti.

Lääke kuuluu interferoneihin ja on nimeltään Interferon Alpha-2B Recombinant (IFNrec). Sen ovat kehittäneet kuubalaiset ja kiinalaiset tutkijat. Kuubalaisia lääkäreitä on olllut tammikuusta lähtien Kiinassa osallistumassa koronatapausten hoitamiseen.

Kuubassa on kehitetty interferoneihin perustuvia viruslääkkeitä 1980-luvulta alkaen. Niistä ensimmäisellä hoidettiin dengue-kuumeen epidemiaa vuonna 1981. Sittemmin on kehitetty interferonilääkkeitä muun muassa hiv:tä, papilloomaa, B-hepatiittia ja C-hepatiittia vastaan.

Kuuba on äskettäin lähettänyt lääkäreitä myös Italiaan.

Kuubalainen biotekniikan asiantuntija Luis Herrera Martinez sanoo Newsweekille, että Alpha-2B -interferoni on estänyt Covid-19 -taudin pahentumista ja komplikaatioita taudin siinä vaiheessa olleilla potilailla, joilla kuolemanvaara on ollut lähellä.

Lääke ei ole uusi

Alpha-2B -interferoni ei ole uusi lääke. Kuubalais-kiinalainen yhteisyritys ChangHeber on valmistanut sitä jo vuodesta 2003 lähtien.

Alpha-2B:tä ei ole toistaiseksi virallisesti hyväksytty koronaviruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin hoitoon. Kiinassa se on yksi 30 lääkkeestä, joita käytetään koronapotilaiden hoitamiseen.

Maailmalla on viime päivinä kohistu milloin mistäkin ”ihmelääkkeestä” koronan parantamisessa. Alpha 2B:stäkään ei kannata heti liikaa innostua. Interferoni-beta on joka tapauksessa yksi niistä neljästä lääkkeestä, joiden tehokkuutta koronan hoitamisessa Maailman terveysjärjestö WHO tutkii.

Saarto haittaa

Yhdysvaltain Kuubaan kohdistama saarto vaikeuttaa koronaepidemian vastaista työtä Kuubassa, sanoo maan hallituksen edustaja Newsweekille.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on Newsweekin mukaan luvannut apua pakotteiden kohteina oleville Iranille ja Pohjois-Korealle, mutta Kuubaa ei ole mainittu.

Kuuban mukaan kuubalaisia lääkäreitä työskentelee 59 maassa, ja niistä 37:ssä on tavattu uutta koronavirusta. Kuuba on äskettäin lähettänyt lääkäreitä myös Italiaan.

Itse Kuubassa koronatapauksia on toistaiseksi todettu vasta vähän, tuoreimman tiedon mukaan 57. Yksi kuubalainen on kuollut sairauteen.