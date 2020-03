Lehtikuva/Jussi Nukari

Pääministeri vetosi ravintoloitsijoihin, jotta he sulkisivat ravintolat viikonlopuksi. Lakia ei viikonlopuksi saada voimaan.

Hallitus eristää Uudenmaan maakunnan muusta Suomesta. Liikkumista Uudenmaan ja muun maan välillä rajoitetaan voimakkaasti koronavirustartuntojen estämiseksi.

Liikkumisrajoituksen on tarkoitus astua voimaan huomenna perjantaina. Rajoitukset ovat voimassa noin kolme viikkoa eli 19.4 asti.

Uudeltamaalta ja sinne liikkuminen on sallittua vain välttämättömistä syistä. Esimerkiksi painavasta henkilökohtaisesta syystä liikkuminen on edelleen sallittua. Tällainen on esimerkiksi lähiomaisen kuolema tai lapsen tapaamisoikeus.

Myös työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi saa yhä ylittää rajan. Sen sijaan vapaa-ajan matkustaminen on kiellettyä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) vetosi mökeilleen matkustaneille, että he palaisivat takaisin Uudellamaalle.

Tavaraliikenteen kulkua ei tulla estämään. Niin ikään Uudenmaan sisällä liikkuminen on mahdollista.

– Kaikkien toimien tarkoituksena on ihmisten terveyden ja hengen suojelu. Rajoittamistoimilla turvaamme myös terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn, jotta hoitoa on saatavilla kaikille tarvitseville. Poliisi valvoo rajoitusten noudattamista, mutta on tärkeää rajoitusten toimivuuden ja poliisin resurssien riittävyyden kannalta, että ihmiset noudattavat annettuja rajoituksia mahdollisimman hyvin, kommentoi tiedotteessa sisäministeri Maria Ohisalo.

Uudenmaan eristämistä perustellaan sillä, että valtaosa Suomen koronatartunnoista on todettu siellä. Liikkumisrajoituksilla pyritään hidastamaan taudin leviämistä muualle Suomeen, jotta terveydenhuolto ei ylikuormittuisi.

– Nyt on kyse siitä, että haluamme välttyä siltä, että koko kansa sairastuu yhtä aikaa, koska silloin meidän kapasiteetti ei riitä, totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tiedotustilaisuudessa.

Marin sanoi keskiviikkoillan tiedotustilaisuudessa, että ravintolat sulkevaa lakia ei saada voimaan viikonloppuun mennessä. Hän vetosi voimakkaasti yrittäjiin, että nämä sulkisivat ravintolat, jotta koronan leviäminen hidastuisi.