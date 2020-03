Lehtikuva/Mandel Ngan

Trump on pyytänyt kiireellisesti lääkintätarvikkeita muun muassa Etelä-Koreasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehunut, että Yhdysvallat ei ”koskaan” tarvitse ulkopuolista apua selvitäkseen koronakriisistä.

Kuitenkin Trumpin hallinto on kulissien takana pyytänyt sekä eurooppalaisilta että aasialaisilta mailta koronatestejä ja muita lääkintätarpeita, joista Yhdysvalloissa on huutava pula, kertoo Guardian-lehti.

Tiistaina Trump soitti Etelä-Korean presidentille Moon Jae-inille kysyäkseen, voisiko sieltä saada apua.

Trump on virkakaudellaan riidellyt monien Yhdysvaltain liittolaisten kanssa.

Valkoinen talo ei virallisesti kertonut puhelusta, mutta Etelä-Korean presidentinkanslia vahvisti sen ja kertoi Trumpin pyynnön olleen kiireellinen. Moon oli vastannut, että Etelä-Korea toimittaa lääkintätarvikkeita, jos niitä on yli maan oman tarpeen.

Tiedustelu lähetystöistä

Foreign Policy -lehti kertoi, että Yhdysvaltain ulkoministeriö on lähettänyt maan suurlähetystöille kyselyn siitä, mistä maista voisi olla mahdollista saada apua. Venäjän apu ei kuitenkaan kelpaisi, vaikka sitä tarjottaisiin.

Yhdysvallat on lisännyt koronatestien tekemistä, mutta joistakin keskeisistä tarvikkeista on maailmanlaajuisesti pulaa. Näitä ovat muun muassa viruksen toteamiseen tarvittavat reagenssit sekä näytteenotossa käytettävät nenäpuikot.

Yhdysvallat tuo eniten maailman maista lääkkeitä ja lääkintätarvikkeita Kiinasta, ja nyt se haluaisi erityisesti kasvosuojuksia ja muita suojavarusteita. Viimeaikaiset kauppariidat haittaavat kuitenkin neuvotteluja, eikä niitä helpota myöskään se, että Trump on viime päiviin asti kutsunut koronavirusta ”kiinalaiseksi virukseksi”.

Yhdysvaltain vahvistettujen koronatapausten määrä oli keskiviikkoaamuna päivitettyjen tietojen mukaan yli 55 000, mikä on Kiinan ja Italian jälkeen eniten maailmassa. Erityisen vaikea on tilanne New Yorkissa.