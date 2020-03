Jarno Mela

Vasemmistoliiton Kautto: Lisätalousarviolla tukea eniten tarvitseville.

Yli 120 000 suomalaista on jo nyt lomautusten piirissä ja määrän odotetaan yhä kasvavan.

– Tavalliset suomalaiset joutuvat pelkäämään työpaikkojensa puolesta. Siinä ei sisu auta, kun raha ei yksinkertaisesti riitä, Vasemmistoliiton keskisuomalainen kansanedustaja Juho Kautto sanoi tiistaina eduskunnan lisätalousarviokeskustelussa.

Kautto on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvioon ja hallituksen ilmoittamaan ensimmäiseen laajempaan tukipakettiin tilanteessa, jossa koronavirus on saattanut valtavan määrän suomalaisia suuriin taloudellisiin vaikeuksiin.

Jokaisen lomautus- ja irtisanomispäätöksen taustalla on ihminen.

Kaikki tehtävä

Kautto korostaa, että kaikki mahdollinen on tehtävä, jottei yksikään terveellä pohjalla oleva yritys mene konkurssiin tilapäisen talouskriisin vuoksi. Samalla lomautettujen työntekijöiden toimeentulo on turvattava.

Hän kiittää työmarkkinajärjestöjä, jotka ovat kriisin keskellä löytäneet nopeasti sovun vaikeistakin asioista. Työttömyysturvan karenssipäivien poistaminen ja neuvotteluaikojen lyhentäminen lomautustilanteissa ovat esimerkkejä siitä, kuinka kumpikin osapuoli on ollut valmis tulemaan vastaan.

– Kriisi on osoittanut, miten tärkeä toimiva keskusteluyhteys työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välillä on. Taistelu koronan vaikutuksia vastaan on meidän kaikkien yhteinen, Kautto sanoo.

Hyviä päätöksiä

Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset ovat osuneet erityisesti pienyrittäjiin ja itsensätyöllistäjiin, joiden toimeentulo on erityisen riippuvainen päivittäisestä kassavirrasta.

Hallituksen lisätalousarviossa kohdennetaan tukitoimia heidän avukseen esimerkiksi lykkäämällä työnantajien lakisääteisiä maksuja ja saattamalla yrittäjät työttömyystuen piiriin.

– On meidän tehtävämme pitää huolta siitä, että suomalaisilla on jatkossakin mahdollisuus tehdä työtä ja voida hyvin. Jokaisen lomautus- ja irtisanomispäätöksen taustalla on ihminen. Meidän on muistettava niitä perheitä, joilla leivän saaminen pöytään on palkasta kiinni, Kautto sanoo