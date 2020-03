Lehtikuva/Omar Haj Kadour

Luoteis-Syyrian terveydenhoito on muutenkin heikoissa kantimissa. Koronaepidemian hoitamiseen eivät voimavarat riitä.

Syyrian hallitus ilmoitti viikonloppuna, että maan ensimmäinen vahvistettu koronatapaus on todettu Damaskoksessa.

Avustusjärjestö UOSSM arvioi, että raportoimatta jääneitä tapauksia on huomattavasti suurempi määrä. Syyrian terveydenhuollosta yli 80 prosenttia toimii vajailla resursseilla, ja Covid-19 -sairauden testauspaketteja on hyvin vähän saatavilla.

UOSSM on Ranskassa vuonna 2012 perustettu järjestö, joka pyrkii tarjoamaan puolueettomasti lääkärinapua ja terveydenhoitoa kaikille Syyrian sisällissodan uhreille.

Koronatartuntojen pelätään leviävän Luoteis-Syyriassa dramaattisesti.

UOSSM ennustaa, että tapausten määrä kasvaa jyrkästi seuraavan kahden viikon aikana Luoteis-Syyriassa. Alueella asuu yli 4 miljoonaa ihmistä, ja terveydenhoidon resurssit ovat siellä erittäin rajalliset. Ne eivät riitä edes nykyisen tilanteen hoitamiseen, saati sitten epidemiaan.

Alueella on käyty edelleen taisteluja, erityisesti Idlibin maakunnassa. Kahdentoista viime kuukauden aikana 85 terveydenhoidon yksikköä on joutunut iskun kohteeksi, ja suurin osa niistä on pois toiminnasta.

Vuosia jatkunut sota ja aliravitsemus ovat heikentäneet ihmisten immuunipuolustusta. Väestöstä suuri osa asuu maansisäisten pakolaisten leireillä, usein monia perheitä samassa asumuksessa. Koronatartuntojen pelätäänkin nousevan Luoteis-Syyriassa dramaattisesti suuremmiksi kuin maailmalla keskimäärin.

Leireillä on paljon vanhuksia ja perussairauksista kärsiviä, joiden selviytymismahdollisuudet heikoissa oloissa ovat huonot. UOSSM vetoaa kansainväliseen yhteisöön, jotta Luoteis-Syyriaan saataisiin suojavarusteita terveydenhoitohenkilöstölle sekä koronatestejä.