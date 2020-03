Jarno Mela

Vasemmistoliiton Pia Lohikoski: Asunnottomia on suojeltava koronakriisin vaikutuksilta

Kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan asunnottomien selviytymisestä koronaepidemian keskellä.

– Koronaepidemia koskettaa muiden suomalaisten tavoin myös Suomen 4 600 asunnotonta. Kehotukset pysytellä kotona ja mahdollinen ulkonaliikkumiskielto ovat erityisen haastavia asunnottomien kannalta, koska heillä ei ole kotia, jonka suojiin vetäytyä, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan asunnottomia tulee myös suojella rangaistuksilta siinä tapauksessa, että Suomeen langetetaan ulkonaliikkumiskielto.

– Asunnottomia ei tule rangaista siitä, että majoituspalvelut ovat täynnä tai suljettuja ja heillä ei ole paikkaa, minne mennä, hän sanoo.

Asunnottomien majoituspalveluissa tulisi mahdollistaa yhtä yötä pidemmät varaukset.

Jo nyt monia asunnottomien palveluja on suljettu. Yömajat ja yökahvilapaikat eivät ole riittäviä sekä päivällä auki olevista paikoista on pulaa. Samoin ruokajonoja joko suljetaan tai järjestellään uudelleen. Asunnottomien keskuudessa tartuntoja on hankala rajoittaa.

Ylimääräisiä asuntoyksikköjä tartunnansaaneita varten

Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva) viestinnästä Erja Morottaja kertoi Kansan Uutisille viime viikolla, että palvelukeskukset ja matalankynnyksen yösijat ovat olleet täynnä jo ennen koronaa. Morottaja painotti, että asunnottomuudesta kärsivillä ja hätämajoituksessa tai tukiasunnossa yöpyvillä on muuta väestöä suurempi riski sairastua koronaan.

Lohikosken mukaan eurooppalainen asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö FEANTSA on antanut kokemuksiin nojaten ehdotuksia toimenpiteiksi. Hän toivoo, että kokemuksia kuunnellaan ja Suomessa huolehditaan asunnottomista ja perustetaan uusia majoitusmahdollisuuksia.

– Esimerkiksi asunnottomien majoituspalveluissa tulisi mahdollistaa yhtä yötä pidemmät varaukset, varata ylimääräisiä asuntoyksikköjä tartunnansaaneiden eristystä varten, järjestää täysihoito erityisen haavoittuvassa asemassa oleville asunnottomille, taata hätämajoitusten aukiolo ympärivuorokautisesti sekä varmistaa terveydenhuoltohenkilöstön läsnäolo hätämajoituksissa.

Lohikoski jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle tänään.