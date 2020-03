Lehtikuva/Spencer Platt

Etelä-Koreassa epidemiassa on hidastumisen merkkejä, ja tapausten nopea kasvu Saksassa saattaa olla hidastumassa.

Vahvistettujen koronatapausten määrä Yhdysvalloissa kasvaa nyt nopeasti.

Globaalia tilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston tietokannan maanantaiaamun päivityksen mukaan vahvistettuja tapauksia Yhdysvalloissa on yli 35 000.

Eniten tapauksia on edelleen Kiinassa, yli 81 000, ja toiseksi eniten Italiassa, lähes 60 000. Neljäntenä Yhdysvaltain jälkeen on Espanja lähes 30 000 tapauksella. Saksassa tapausten määrä oli yli 26 000.

Ranskassa hallitus sai kahdeksi kuukaudeksi poikkeusvaltuudet.

Yli kymmenentuhannen on vahvistettuja tapauksia myös Iranissa (yli 21 000) ja Ranskassa (yli 16 000).

Eri maiden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska oireettomia tai lieviä tapauksia ei enää useimmissa maissa testata. Myöskin tilastoinnissa on eroja.

Selvästi eniten koronaan kuolleita on Italiassa, maanantaiaamun lukujen mukaan 5 476. Toiseksi eniten kuolleita on Kiinassa, mutta Espanjassakin menehtyneitä on 1 813.

Koko maailmassa yhteensä vahvistettuja tapauksia oli maanantaiaamuna lähes 350 000 ja kuolemantapauksia 14 790.

Etelä-Korea: epidemia taittumassa

Itä-Aasiassa tapauksia on Kiinan jälkeen eniten Etelä-Koreassa, lähes 9 000. Kuolleita Etelä-Koreassa on 111.

Maanantaina alkuiltapäivästä Etelä-Korea kuitenkin ilmoitti, että edellisen 24 tunnin aikana on todettu vähemmän uusia tapauksia kuin kertaakaan edellisen neljän viikon aikana.

Etelä-Koreassa on toteutettu poikkeuksellisen laaja koronaepäiltyjen testaus, lähes 20 000 testiä päivittäin.

Etelä-Koreaan on luotu laaja julkisten ja yksityisten laboratorioiden verkosto testausta varten. Taustalla on vuoden 2015 Mers-epidemia, joka surmasi Etelä-Koreassa 36 ihmistä.

Etelä-Koreassa ei kuitenkaan ole tuudittauduttu helpotuksen tunteeseen, vaan joitakin määräyksiä kiristettiin edelleen viime viikonloppuna.

Saksa: hidastumisen merkkejä

Italiassa kuolleiden määrä oli sunnuntaina noin 10 prosenttia pienempi kuin epidemian aikainen korkein luku, lauantain yli 700 kuollutta.

Saksassa Robert Koch -instituutti kertoi maanantaina, että tapausten eksponentiaalinen lisääntyminen näyttää ensimmäistä kertaa hidastumisen merkkejä. Instituutin johtaja Lothar Wieler varoitti kuitenkin, että kaikkialta ei ole saatu vielä tietoja, ja varmemmin trendistä pystytään kertomaan vasta keskiviikkona.

Ranskassa parlamentti hyväksyi maanantaina kahden kuukauden mittaisen terveydenhuollon hätätilan. Päätös antaa siunauksen hallituksen viikko sitten määräämille rajoituksille ja antaa hallitukselle valtuudet määrätä uusia rajoituksia asetuksilla.

Kiinan Wuhanissa alettiin sunnuntaina purkaa tiukimpia liikkumisrajoituksia, jotka ovat olleet voimassa kaksi kuukautta.