Marin Puolhaltia: No niin, tervetuloa tänne Marinin neuvonpitoon täällä Rivendellissä. Paikalla on koko vihreä kansanrintamahallitus eli haltioita, kääpiöitä, ihmisiä, hobitteja ja velho Gandalf. Meidän pitäisi nyt päättää, mitä me teemme Suurimman Sormuksen kanssa.

Boromir: Sormus on mahtava ase! Meidän pitää käyttää sitä itse tuhotaksemme Sauronin, jonka hirvittävä silmä on alati valpas ja jonka örkkiarmeijat uhkaavat meitä!

Kankiparta: Eikö tässä nyt heitetä arvokas bisnesmahdollisuus ihan hukkaan? Mehän voisimme myydä sen sormuksen Sauronille!

Pegolas Viherlehti: Kääpiöllä on hyvä pointti kyllä.

Aino Pekkoli: Mutta Sauronhan on kaikkien Keski-Maan vapaiden kansojen vihollinen!

Kankiparta: Joo joo, mutta noin te sanoitte pari kuukautta sitten Israelista. Ja kyllä me niillekin myimme aseita.

Aino Pekkoli: Me sanoimme jo silloin, että tämä on viimeinen pisara ja jos tämä jatkuu, hobitit lähtevät tästä hallituksesta kokonaan.

Marin Puolhaltia: Mutta ette lähteneet ettekä lähteneet viime viikollakaan, kun myimme sotakalustoa Arabiemiraatteihin. Joka kuitenkin osallistuu Jemenin tuhoamiseen ja tekee sotarikoksia ja kuuluu liittoumaan, joka on hyökännyt sairaaloihin ja kouluihin. Ette lähteneet silloin, ettekä lähde nytkään. Nyt meidän on keskityttävä tähän käsillä olevaan asiaan.

Gandalf: Meidän on tuhottava Suurin Sormus heittämällä se Tuomiovuoren liekkeihin, joissa se taottiin.

Aino Pekkoli: Minä voin kyllä viedä sen Mordoriin, vaikka en tunne tietä.

Boromir: Mordoriin ei noin vain kävelläkään.

Pegolas Viherlehti: Minä tapasin kerran Mordorin ulkoministerin, jota kutsutaan Sauronin suuksi. Hänellä oli erittäin kiinnostava tarina siitä, miten…

Marin Puolhaltia: On varmasti kiinnostava juttu, kerro se sitten myöhemmin.

Kankiparta: No niin, eli kaikki ovat samaa mieltä, että myymme Mahtisormuksen mustalle ruhtinaalle Sauronille?

Gandalf: Hetkinen! Meidän hallitusohjelmamme sivulla kolme lukee aivan selvästi näin: ”Keski-Maan vapaat kansat eivät vie puolustusmateriaalia tai taikasormuksia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin eikä varsinkaan luovuta niitä Sauronille.”

Kankiparta: Tuo on niissä olosuhteissa sovittu, mutta tilanne on muuttunut.

Aino Pekkoli: Mikä tässä on muuttunut?

Kankiparta: No silloin meillä ei vielä ollut tätä taikasormusta, mutta nyt on, kun Aino Pekkoli on sen tänne itse Konnusta tuonut. Ja meillä on Sauronilta ostotarjouskin. Katsokaas.

Boromir: Ohhoh!

Pegolas Viherlehti: Aika hyvä kyllä.

Marin Puolhaltia: Tuohon kannattaa tarttua.

Aino Pekkoli: Nyt kyllä hobitit suuttuvat!

Gandalf: Entäs teidän omat puolueenne? Rivendellin ja Synkmetsän haltiavaltakunnan vaaliohjelmissa sanotaan, että tulee ”pidättäytyä asekaupasta autoritaaristen, ihmisoikeuksia loukkaavien maiden kanssa, eikä viedä aseita konfliktiherkille alueille ja sotaa käyviin maihin”.

Boromir: No onko se Sormus nyt sitten tarkkaan ottaen ase?

Aino Pekkoli: Sinä itse sanoit juuri äsken, että se on ase.

Boromir: Te hobitit sitten olette hupaisia pikku veijareita!

Pegolas Viherlehti: Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kyllä tärkeä periaate. Mutta voiko örkkien kohdalla puhua ihmisoikeuksista? Eihän siinä sanota örkkioikeuksista mitään.

Gandalf: Ja sitten on vielä tämä hallitusohjelma!

Marin Puolhaltia: Gandalf, muistutan jälleen, että sinä olet hobittien erityisavustaja, et ministeri. No niin, äänestetään. Kaikki, jotka ovat sitä mieltä, että vaikka hallitusohjelmassa sanotaan, että emme myy Mahtisormusta Sauronille, voimme kuitenkin myydä Mahtisormuksen Sauronille, käsi ylös nyt. Entä vastaan? Selvä, äänin 16–1, hyväksytty. Sitten seuraavaan asiaan, Synkmetsän kaataminen puuhakkeeksi.