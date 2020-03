IPS/Miriam Gathigah

Kenian pokot-tyttöjen odotetaan kohtaavan veitsen ilkialasti ja rohkeina. Heidän kannustavat isänsä istuvat muutaman metrin päässä, keihäät käsissään.

– Jos tyttö kiljuu tai näyttää vähintäkään vastarintaa, isällä on oikeus heittää häntä keihäällä perheen häpäisemisen vuoksi. Miehet heittävät keihäällä myös minua, jos en ympärileikkaa tarpeeksi nopeasti, ympärileikkaaja Chepocheu Lotiamak kertoo.

Naisen sukupuolielinten silpominen kiellettiin Keniassa vuonna 2011, mutta maan laajan Länsi-Pokotin maakunnan naisten ja tyttöjen todellisuutta edelleen luonnehtivat sukuelinten silpominen, lapsiavioliitot sekä korkeat äiti- ja lapsikuolleisuudet.

Etelä-Sudanin itäosat ovat kuuluisia verirahaksi kutsutusta käytännöstään.

Niinpä nämäkin 9–15-vuotiaat tytöt nyt istuvat vieri vieressä, jalat levällään, kun iäkäs naispuolinen ympärileikkaaja kulkee tytöstä tyttöön ja leikkaa irti heidän häpyhuulensa.

Lotiamak sanoo, että silvottu pokot-tyttö saa myötäjäisinä jopa 60–100 lehmää, mutta silpomattomat joutuvat tyytymään neljästä kahdeksaan lehmään, vaikka olisivat yliopistosta valmistuneita.

ILMOITUS

Länsipokotilainen konfliktien lieventämisen asiantuntija Apakamoi Psinon Reson sanoo, että sukuelinten silpominen liittyy läheisesti paimentolaisyhteisöjen välisiin konflikteihin. Suhteellisesta rauhantilasta nauttivissa yhteisöissä silpomisesta on lähes kokonaan luovuttu.

– Monissa paimentolaisyhteisöissä on yhä raskaasti aseistettuja roistojoukkoja, jotka mieluusti ylläpitävät laittomuuden tilaa näillä seuduilla. Vuosien yritysten jälkeenkään yhteisöjä ei ole onnistuttu kokonaan riisumaan aseista, Reson kertoo.

Hauras valtio, hauraat oikeudet

Maailmanpankki tunnustaa Kenian Itä-Afrikan suurimmaksi taloudeksi, mutta sukupuolten tasa-arvon edistämisessä se ei Saharan eteläpuoleisen Afrikan maista ole edes kymmenen parhaan joukossa. Kun Maailman talousfoorumi listasi maita sen mukaan, miten ne ovat edistyneet sukupuolten palkkatasa-arvon tavoittelussa, 153 maasta Kenia ylsi sijalle 109.

Tasa-arvon ja naisen aseman näkökulmasta Kenia on taloutensa koosta huolimatta hauras, epäonnistunut valtio. Yhtälö toimii myös toisin päin: jos valtio on hauras, naisen oikeudet ovat hauraita tai olemattomia.

Esimerkiksi Etelä-Sudanin itäosat ovat suorastaan kuuluisia verirahaksi kutsutusta käytännöstään.

– Täällä on usein yhteenottoja karjan ja laitumien vuoksi. Kun perhe menettää rakastetun jäsenensä, he odottavat saavansa korvaukseksi karjaa surmaajan perheeltä. Tätä korvausta sanotaan verirahaksi. Jos perhe on niin köyhä, ettei heillä ole varaa antaa karjaa, he yleensä antavat yhden nuorista tytöistään, eteläsudanilainen kansalaisjärjestöjohtaja Dina Disan Olweny selittää.

Englanninkielinen versio