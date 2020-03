LEHTIKUVA

Puhtaiden huumeruiskujen vaihto jatkuu koronasta huolimatta – ”Tämä on priorisoitu tärkeäksi kaupungin puolelta”

Pistosvälineiden vaihtopisteet ovat varautuneet koronaan, ja työntekijät jalkautuneet kaduille. Valmiuslaki ei ole vielä vaikuttanut huumeiden saatavuuteen Helsingissä.

Helsingin kaupunki on linjannut, että terveysneuvontapalvelut, eli pistosvälineiden vaihto tulee pitää toiminnassa koronaviruksen aikana. Tilanne on huomioitu työntekijöiden varautumisena ja suojautumisena koronalta. Asiakkaita on pyritty tiedottamaan mahdollisimman paljon valloillaan olevasta tilanteesta.

– Meillä asioi Itäkeskuksen ja Kontulan Symppiksissä parhaimmillaan 300 asiakasta päivässä. Nyt on jouduttu tekemään joustavia ja luovia ratkaisuja. Sairastapausten vuoksi jouduimme parina päivänä pitämään Itäkeskuksen toimipisteen kiinni, joten muutama työntekijä jalkautui kaduille, ja jakoi sieltä käsin akuuttiruiskuja sekä tietoa koronasta, kertoo Helsingin kaupungilla työskentelevä Symppiksen osastonhoitaja Elli Peltola.

Puhtaiden neulojen ja ruiskujen vaihdolla pystytään ehkäisemään veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, ja ohjata päihdeaddiktiosta kärsiviä ihmisiä hoidon piiriin. Käytettyjen ruiskujen keräys myös pitää ympäristön siistinä ja turvallisena. Koronan aikana on poikkeuksellisesti annettu ihmisille isompia määriä puhtaita välineitä mukaan.

Päiväkahvit ja ruokailut ovat toistaiseksi keskeytetty pandemian ajaksi.

– Viesti on ollut, että tämä on priorisoitu tärkeäksi palveluksi kaupungin puolelta, linjaa Elli Peltola.

– Olemme ohjeistaneet antamaan puhtaita pistosvälineitä myös kavereille ja tutuille, jotta käyttö olisi mahdollisimman turvallista, lisää Elli poikkeuksellisista käytännöistä.

ILMOITUS

Huumeita käyttävät ihmiset ovat lähes aina riskiryhmää



Huumeita käyttävät ihmiset ovat riskiryhmässä sairastua koronaan. Monilla neulanvaihto- ja terveysneuvontapisteillä asioivilla ihmisillä on ennestään jo perussairauksia. Heillä on usein huonot lähtökohdat hygieniasta huolehtimiseen.

– Meillä on paljon perussairaita, ja kodittomia ihmisiä asiakkaina. Monilta löytyy esimerkiksi C-hepatiitti, astma tai jokin muu hengitys hengitystiesairaus. He ovat taatusti riskiryhmää, kertoo Drop Inn neulanvaihtopisteellä Sörnäisissä työskentelevä Salli Laine.

Matalan kynnyksen palveluiden työntekijät ovat huolissaan riittävän hygienian mahdollisuudesta. Valmiuslain myötä julkisten tilojen sulkeutuminen estää marginaalissa olevien ihmisten käsien pesun.

– Olemme muistuttaneet hyvän hygienian tärkeydestä, ja jakaneet tietoa koronaviruksesta. Kuitenkaan julkisia käsienpesupaikkoja ei tunnu olevan tarpeeksi pandemiaan suhteutettuna, sanoo Salli.

Terveysneuvontapisteiden ruoan jakelu on toistaiseksi pannassa



Valmiuslain asettamat rajavalvonnat ja matkustuskiellot voivat lisätä huumeita käyttävien ihmisten ahdinkoa entisestään. Mikäli huumeiden saatavuus muuttuu äkillisesti joutuvat addiktionsa kanssa painivat ihmiset etsimään aineita, joita ei olla totuttu käyttämään. Tämä voi lisätä yliannostusriskiä, kun tuttua ainetta ei tutulta kauppiaalta ole enää saatavilla.

– Vielä ei ole näkynyt tai kuulunut, että huumeiden saatavuus olisi laskenut, mutta olemme tiedostaneet mahdollisen riskin. Tämä on itsessään jo vaarallista, koska vieroitusoireet voivat olla todella rajut, sanoo Salli.

Samoin kuin ruoka-avustukset, ovat myös terveysneuvontapisteet joutuneet muuttamaan ruokajakelua koskevia käytäntöjään. Päiväkahvit ja ruokailut ovat toistaiseksi keskeytetty pandemian ajaksi.

– Ei ollut vaihtoehtoja, koska viruksen hidastamisen eteen pitää tehdä valitettavasti järeitä toimenpiteitä. Tämä on kuitenkin näkynyt siten, että ihmiset kertovat kokevansa nälkää, kertoo Salli huolestuneena tilanteesta.

Tarkemmat tiedot Helsingin pistosvälineiden vaihtopaikoista löydät täältä.