Koronapandemia pyyhkäisee ylitsemme armottomasti kuin tsunami. Vain harva jää siitä osattomaksi. Pelko pakkolomista ja työpaikkojen menetyksistä jäytää työntekijöitä lähes alalla kuin alalla. Vakituisissa työsuhteissa olevilla järjestäytyneillä ihmisillä on sentään perälautana ansiosidonnainen työttömyysturva, joka antaa aikaa yrittää selvitä taloudellisista vastuistaan kuten asuntolainoista. Mutta sitten on laaja joukko ihmisiä ja ammattiryhmiä yksinyrittäjistä alkaen, jotka ovat hetkessä lähes puilla paljailla.

Yksi näistä heti koronaviruskurjuuteen ajautuneista aloista on kulttuuriala kokonaisuudessaan, niin tekijät kuin järjestäjätkin. Konsertit on peruttu kuukausiksi eteenpäin. Teatterit ovat sulkeneet ovensa ja käynnistelevät lomautuksia. Sama tilanne on kaikissa taidelajeissa. Esittävästä taiteesta elantonsa saavista ihmisistä suuri osa on freelancereita ja yksinyrittäjiä, jotka elävät hyvin pienillä tuloilla. Nyt taiteilijoiden kalenterit ovat tyhjentyneet. Rysäys on monelle totaalinen.

Mutta koska on kyse luovista ihmisistä, ideoita taide-elämysten uusista välityskanavista ja -tavoista on jo syntynyt roppakaupalla. Nyt kulttuuriala on kääntänyt katseensa kohti sosiaalista mediaa. On esimerkiksi keikalla.fi-sivusto, josta suosikkiesiintyjäänsä voi kuunnella ja katsella kotisohvaltaan. Ensimmäiset keikat on määrä julkaista kuluvalla viikolla.

Facebookissa toimii jo monenlaisia sivuja, kuten Koronakonsertit tai Karanteeniklubi. Aloitteellisuutta siis piisaa. Mutta yksi iso ongelma on ratkaisematta. Kyse on ansaintalogiikasta. Miten nuo sosiaalisen median kautta välitettävät kulttuuripalvelut saadaan rahastettua. Fanilahjoitusten pohjalta homma ei taida toimia.

Katseet kääntyvätkin kohti valtiovaltaa. Valtiovarainministeriö pohtii parhaillaan yhdessä Finnveran kanssa pk-sektorin yritysten tukemista, ja Suomen Pankilla on yrityksiä tukevia kriisitoimia menossa, mutta kulttuurialan freelancerit, tuntityöläiset ja yksinyrittäjät tarvitsevat kevyempiä ja nopeampia toimia. Ratkaisuja etsitään muun muassa Taiteen keskustoimikunnassa Taikessa. Toivottavasti rahaa löytyy.

Korona on ajanut ihmiset koteihinsa. Elämä keskittyy ainakin lähiviikoiksi ja ehkä lähikuukausiksikin neljän seinän sisään. Kotona työskennellään ja käydään koulua etänä. Vapaa-aikakin vietetään pääosin kotona. Tämmöisessä tilanteessa kulttuuripalveluiden merkitys kasvaa. Tokihan tarjontaa on runsaasti netissä joka tapauksessa. Mutta niin tekijöille kuin kokijoillekin on merkitystä sillä, jos kulttuuriala onnistuu somen kautta luomaan suoran yhteyden kotoilevaan yleisöön ja tarjoamaan heille tuoreita taide-elämyksiä.

