Lehtikuva/Gabriel Bouys

Huuhkajien historiallinen arvokisaesiintyminen siirtyy kesälle 2021.

Viime viikon keskiviikkona Liverpoolin kotistadion Anfield toimi huikean eurotaiston näyttämönä. Paikalla olleet yli 50 000 ihmistä näkivät Atlético Madridin ryöstävän jatkopaikan Jürgen Kloppin punaisten käsistä jatkoajalla.

Vain viikkoa myöhemmin kaikki on muuttunut. Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ryöstäytynyt koronavirus on pysäyttänyt urheilutoiminnan ympäri maailman. Esimerkiksi Englannissa Valioliigan pelit on peruttu vähintään huhtikuun alkuun saakka ja keskustelut koko kauden päättämisestä ovat käynnissä.

Suursarjojen tunnetuimmista pelaajista koronaviruksen ovat tähän mennessä saaneet ainakin Chelsean Callum Hudson-Odoi, Juventuksen Daniele Rugani ja Valencian Ezequiel Garay. Myös Arsenalin manageri Mikel Arteta on sairastunut koronavirukseen. Lukuisat seurat ovat määränneet pelaajansa karanteeniin epidemian takia. Esimerkiksi Serie A:n Sampdoria on ilmoittanut seitsemän pelaajansa sairastuneen virukseen.

Kansalliset jalkapalloliitot sekä eurooppalaisten sarjojen edustajat pitivät tiistaina hätävideokonferenssin koronavirustilanteen johdosta. Neuvottelussa päätettiin siirtää ensi kesän EM-kisoja vuodella eteenpäin. Näin kansallisille sarjoille muodostuu pidempi ikkuna saattaa kautensa päätökseen. Huuhkajien historiallinen arvokisaesiintyminen siirtyy siis kesälle 2021.

Koronavirus on pysäyttänyt myös junioritoiminnan kokonaan. Palloliitto laittoi jo viime viikolla kaiken kilpailutoiminnan tauolle maaliskuun loppuun saakka ja antoi seuroille suosituksen keskeyttää myös harjoitukset. Marinin hallituksen asettaman valmiuslain myötä kaikki toiminta on ajettu alas huhtikuun puoliväliin saakka. Ihmisten terveys ja turvallisuus ovat tietysti etusijalla.

ILMOITUS

Huippu-urheilu tulee toipumaan tauon aiheuttamista taloudellisista ongelmista, mutta tilanteen mahdollinen pitkittyminen muodostaa vakavan uhan pienemmille seuroille ja varsinkin junioriurheilun pienillä marginaaleilla toimivalle seuratoimintakoneistolle.

Useita seuroja pyöritetään vanhempien maksamilla toimintamaksuilla. Tapahtumien ollessa katkolla, tulovirrat ehtyvät ja seurat joutuvat lomauttamaan ihmisiä. Useiden seurojen toiminta on vaarassa loppua kokonaan ja selviytyvienkin osalta toiminnan uudelleenkäynnistäminen kestää varmasti kuukausia.

Urheiluseuroilla on kansanterveydellisesti valtava rooli. Ne ovat suurelta osin vastuussa lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastusten mahdollistamisesta Suomessa. Samalla entisajan talkoilla pyörivät yhteisölliset seurat ovat muuttuneet yhä enemmän palveluntarjoajiksi ja vanhemmat asiakkaiksi, jotka ostavat rahalla palvelua. Tämän vuoksi seurakenttä on erittäin haavoittuvainen koronaepidemian kaltaisille kriisitilanteille.

Kotimaisella edustusjalkapallolla on edessään sama haaste. Talousrakenteet ovat hatarat ja pitkittyvä tauko tuo mukaan varmasti seuraruumiita ilman taustayhteisöjen voimakasta tukea. AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen kirjoitti Facebookissa toivovansa paikallisen yhteisöllisyyden lisääntyvän vaikeassa tilanteessa. Se tarkoittaa lähiruoan, paikallisten palveluiden, ravintoloiden ja seurojen tukemista. Tämä olisi myös normaalioloissa toivottava käänne. Kriisin myötä voimme muuttaa toimintaamme pysyvästi kestävämpään suuntaan.

Myös vakiovihjeet ovat koronaviruksen myötä tauolla. AC Oulun mediatiimi kevensi tunnelmaa ja käynnisti neljän suora -ottelut Twitterissä korvaamaan siirrettyjä Suomen Cupin taistoja. Vääntöjä voi seurata osoitteessa https://twitter.com/SuomenCup. Toistaiseksi liigajoukkueet ovat olleet vahvoilla.