Lehtikuva/Anni Reenpää

Livestriimaus Tarkoittaa reaaliaikaista suoratoistoa, jossa videokuvaa lähetetään internetin välityksellä suorana lähetyksenä katsojalle. Livestriimausta tukevat muun muassa sosiaalisen median alustat Facebook, Instagram ja Youtube.

Kirjastot pohtivat, miten asiakkaita voidaan palvella valmiuslain aikana.

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarnon mukaan esimerkiksi Sallassa harjoitetaan kirjakassipalvelua, jossa asiakkaiden toivomat kirjat pakataan kasseihin kirjaston työntekijöiden toimesta. Kirjojen hakemisesta sovitaan asiakkaan kanssa. Isojen kaupunkien kohdalla tilanne on toinen.

– En ole ainakaan vielä kuullut, että muissa kaupungeissa toteutettaisiin vastaavaa. Salla on ensimmäinen esimerkki tällaisesta. Luultavasti isoissa kaupungeissa asia on hieman monimutkaisempi. Kirjastot eivät tietenkään halua lisätä tartuntariskiä, Maarno sanoo.

– Isoissa kaupungeissa mietitään enemmän verkkopalveluita. Uskon, että kirjastot pyrkivät löytämään keinoja sähköisen aineiston laajentamiseksi.

Suomen kirjastoseuran tavoitteena on saada yhteinen, kuntien välinen ja koko valtion laajuinen e-kirjasto.

Kirjastot panostavat sosiaaliseen mediaan

Maarnon mukaan esimerkiksi Turun kaupunginkirjasto on lisännyt palveluaan sosiaalisessa mediassa pandemian takia. Kirjastonhoitaja palvelee asiakkaita arkiaamuisin sosiaalisen median alustalla Instagramin live-tilassa, jolloin asiakas ja kirjastonhoitaja voivat olla videokuvan välityksellä reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Kirjastonhoitajat muun muassa vastailevat asiakkaiden kysymyksiin ja vinkkaavat kirjoja.

– Uskon, että verkkopalveluiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen nousee ensisijaiseksi.

Maarno arvelee, että tilanteen pitkittyessä kirjastoissa aletaan miettiä fyysisen aineiston käyttömahdollisuuksia.

Kansan Uutiset otti yhteyttä muutamaan eri puolella Suomea sijaitsevaan kirjastoon. Vastaavia livestriimauspalveluita on suunnitteilla monella suunnalla.

– Ilman muuta suunnittelemme korvaavia palveluita kansalaisille. Päätös kirjastojen sulkemisesta tuli vasta pari päivää sitten, joten tällä hetkellä kaikenlaista järjestettävää on todella paljon. Kuitenkin jonkinlaisia uusia palveluita on varmasti tulossa, sanoo Tampereen kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg.

– Lisäksi mietimme yhdessä koulujen kanssa, voisiko kirjasto tarjota opetusta tukevia palveluja koululaisille, jotka ovat etäopetuksessa.

Sisältöjä mietitään ahkerasti

Jyväskylässä asia koetaan olennaiseksi.

– Pyörittelemme juuri näitä kysymyksiä. Suunnitteilla on tuottaa viihdettä ja muuta materiaalia kotiin jäävälle kansalle. Asia on tarpeellinen, ja oikein mielellämme tuotamme sisältöjä mahdollisuuksien mukaan, kun nyt on aikaa, kertoo kaupunginkirjaston viestinnän asiantuntija Kirke Hassinen.

– E-kirjastosta saa tälläkin hetkellä lainattua aineistoja kotisohvalle, mutta lisäpalveluiden suhteen saamme vastauksia varmaan tämän viikon aikana.

Kirjastojen sähköisiin aineistoihin kuuluu esimerkiksi e-kirjoja ja -lehtiä, äänikirjoja sekä musiikkia. Joistain e-kirjastoista löytyy myös elokuvia, soitto-oppaita ja kielikursseja.

Oulun kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölän mukaan suunnittelu on käynnissä.

– Olemme perustaneet työryhmän, ja asia on kovasti suunnitteilla.

Striimauspiste Rovaniemellä

Rovaniemen ratkaisu tilanteeseen on vapaa-ajanpalveluiden järjestämä striimauspiste nuorisokeskus Mondella, jonne sijoitetaan myös etäpalveluja.

– Striimauspisteellä tulee olemaan kirjaston omien palveluiden lisäksi muuta etätoimintaa ja -tapahtumia yli palvelualojen. Piste on määrä avata ensi viikolla, toteaa kirjastonjohtaja Nina Sipola.

Pääkaupunkiseudulla Helmet-palvelut ovat lisääntyneen tarpeen vuoksi panostaneet chattiin sekä puhelinpalveluun. Kaikki kirjastot vastaavat myös omiin puhelimiinsa.

Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttisen mukaan suunnittelupöydällä on parhaillaan erilaisia striimausvaihtoehtoja.

– Kaikenlaista on mietinnässä. Toivomme, että voimme tiedottaa asiasta viimeistään perjantaina.