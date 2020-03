Lehtikuva/Markku Ulander

Koronavirus räjähti käsiin vasta kyselyn viimeisinä päivinä, joten suunta vahvistunee keväällä.

Hallituspuolueiden kannatus vahvistui hieman Helsingin Sanomien maaliskuun mittauksessa. Kaikki muutokset ovat pieniä ja mahtuvat virhemarginaaliin.

Merkittävää on kuitenkin se, että SDP on ottanut kokoomuksen kiinni ja mennyt hieman ohi. Puolueet olivat tasoissa viime vuoden lokakuussa ja sen jälkeen kokoomus on ollut suurempi enimmillään yli kahden prosenttiyksikön erolla. Nyt SDP:n kannatus on 17,1 prosenttia ja kokoomuksen 16,9.

Suurin puolue tässäkin mittauksessa on perussuomalaiset, mutta sen kannatus laski 0,8 prosenttiyksikköä ja oli nyt 21,6 prosenttia. Helsingin Sanomien mittauksissa puolue on tullut alas runsaan prosenttiyksikön huipustaan.

Vaikka muutokset ovat pieniä, on suunta kiinnostava. HS:n kysely tehtiin 15.2.– 13.3. Suurimman osa siitä ajasta kotimaisessa politiikassa oli hyvin hiljaista yhdellä poikkeuksella. Keskustelua hallitsi Suomen suhtautuminen Turkin ja Kreikan rajalla olevaan turvapaikanhakijoiden kriisiin. Se kiteytyi perussuomalaisten hyökkäykseen sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) vastaan. Perussuomalaiset ei tästä kuitenkaan hyötynyt, vaan kannatus laski.

Vihreiden kannatus oli käytännössä ennallaan 12,4 prosenttia.

ILMOITUS

Keskustan kannatus ei muuttunut miksikään vaan oli tasan 12 prosenttia. Vasemmistoliitto vahvistui 0,3 prosenttiyksiköllä tasan 8 prosenttiin.

Hallituspuolueiden voi olettaa vahvistuvan edelleen ja huomattavasti, kun ne ovat vastuussa koronaviruksen leviämisen hillitsemisestä ja päivittäin julkisuudessa. Ministerien esiintyminen on ollut eräin poikkeuksin selkeää ja vahvaa.

Tähän mittaukseen korona ei juuri ehtinyt vaikuttaa. Kyselyt lopetettiin päivä sen jälkeen, kun hallitus torstaina 12.3. kertoi ensimmäisistä järeistä toimista koronavirusta vastaan. Sitä ennen hallitusta koskenut julkisuus oli voittopuolisesti kielteistä. Sen syytettiin tekevän liian vähän ja liian hitaasti.

Nyt on toinen tahti.