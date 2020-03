Lehtikuva/Mikko Stig

Arhinmäki valmiuslain käsittelyssä: “Nyt on pidettävä huolta yhtenäisyydestä ja autettava toinen toisiamme”

Eduskunta vakavoitui poikkeustilan äärellä.

Eduskunnassa on parhaillaan käynnissä valmiuslain lähetekeskustelu. Sitä voi seurata suorana lähetyksenä eduskunnan verkkosivuilta. Pyydettyjä puheenvuoroja on yli 70, joten edessä on pitkä ilta.

Tunnelma on vakava historiallisessa täysistunnossa. Ryhmäpuheenvuoroissa vedottiin kansallisen yhtenäisyyden puolesta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toivoi suomalaisilta yhteishenkeä ja keskinäistä auttamista. Kaiken toiminnan motiivina on nyt tarve suojata riskiryhmiä ja haavoittuvassa asemassa olevia, hän sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa.

– Laki ja rajoitukset ovat välineitä yhteiskunnan suojaamiseen, mutta lopulta jokainen meistä on vastuussa siitä, että riskiryhmiä pystytään suojaamaan, Arhinmäki sanoi.

– Nyt on pidettävä huolta yhtenäisyydestä ja autettava toinen toisiamme. Edessä on vaikeita ja erikoisia aikoja, ja monia meistä pelottaa, mutta kyllä me yhdessä tästäkin selviämme.

Ei kevyt asia



Arhinmäen mukaan valmiuslain käyttöönotto tarkoittaa ennennäkemättömiä rajoituksia kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin. Siksi siihen ei tule suhtautua kevyesti.

Tärkeimpänä välittömänä tavoitteena on terveydenhuollon toimivuuden turvaaminen.

– Hoitoalan työntekijät ansaitsevat arvostuksemme vuoden jokaisena päivänä, mutta tulevina viikkoina ja kuukausina heidän työpanoksensa on tärkeämpää kuin koskaan, Arhinmäki sanoi.

Monet eivät voi jäädä etätyöhön.

– Meidän on kaikkien toimittava myös niin, ettemme vaaranna heitä, jotka pitävät yleiset tilat puhtaina, ruokakaupat ja apteekit auki, huolehtivat ruoantuotannosta, suojelevat turvallisuuttamme tai hoitavat päivähoitoa tarvitsevia.

Arhinmäki muistutti, että talous kokee nyt kovan iskun. Moni on vaarassa menettää työnsä ja toimeentulonsa. Erityisesti itsensätyöllistäjät ja pienet yritykset joutuvat pulaan kysynnän romahtaessa.

Kysymyksiä on paljon.

– Miten turvaamme toimeentulon niille tuntityöläisille, joiden työt loppuivat kuin seinään? Entä miten sellaiset vanhemmat voivat hoitaa lapsiaan kotona, joilla ei ole etätyömahdollisuutta? Miten huolehditaan niiden pärjäämisestä, jotka ovat joutuneet turvautumaan leipäjonoihin? Meillä ei ole huoliin vielä suoria vastauksia, mutta me selvitämme niitä koko ajan, Arhinmäki sanoi.

”Vaikein koettelemus sodan jälkeen”



SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan Suomi – niin kuin koko maailma – on nyt kokonaan uudenlaisen, järkälemäisen haasteen äärellä.

– Nyt on selvää, että koronavirus on suomalaisen yhteiskunnan vaikein koettelemus sitten sodan jälkeisen ajan.

Hän peräsi työmarkkinoille laajaa yhteistoimintaa talouskehityksen vakauttamiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi.

– Tärkeää on, että tarpeelliset ratkaisut tehdään tasapuolisesti ja että hallitus kunnioittaa kolmikantaista neuvottelumenettelyä, työmarkkinoiden sopimustoimintaa ja myös palkansaajien oikeuksia.

– Yksikään sukupolvi ei voi valita koettelemuksiaan. Tämän sukupolven tehtävä on suojella heitä, jotka tämän maan ovat meille rakentaneet. Kannamme vastuuta ikäihmisistä ja muista riskiryhmiin kuuluvista. Pidämme huolta terveydenhuoltomme kantokyvystä, Lindtman perusteli valmiuslakia.

Talvisodan hengessä



Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hehkutti yhteisymmärrystä.

– Tiukassa paikassa me suomalaiset olemme parhaimmillamme. Aina, kun sille on ollut tarve, olemme kyenneet jättämään erimielisyydet taakse ja toimimaan yhdessä. Tänään tarvitsemme jälleen tuota kansallista yhtenäisyyden henkeä.

Orpo jatkoi, että hallitukselta kaivattiin selkeitä päätöksiä ja linjauksia. Niitä myös saatiin.

– Epävarmuuden aikana kyky tehdä päätöksiä on välttämätöntä. Samaa päättäväisyyttä tarvitaan jatkossa. Tehdään kaikki, mitä tehtävissä on, jotta suomalaiset ja Suomi selviytyvät vaikeasta tilanteesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja sen soveltamisasetusten hyväksymistä perustuslakivaliokunnan tätä puoltaessa.

Perussuomalaisten mukaan kyseessä on kansakunnan yhteinen asia, joka ei katso poliittista ideologiaa.

– Me selviämme tästä yhdessä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi.

Tavio kaipasi suomalaisilta talvisodan henkeä, mutta muistutti myös puolueensa perimmäisestä luonteesta esittämällä kehitysapumenojen ja maahanmuuton kustannusten leikkaamista.

Eduskunta jatkaa valmiuslainsäädännön käsittelyä keskiviikkona ja torstaina.