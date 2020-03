Lehtikuva/Thomas Kienzle

Kohun kohteeksi joutunut saksalaisyhtiö vakuuttaa, että mahdollinen rokote on kaikkien maiden käytettävissä.

Saksassa on reagoitu vihaisesti tietoihin, joiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi tarjonnut saksalaiselle yhtiölle suuren summan rahaa, jos Yhdysvallat saisi yksinoikeuden yhtiön kehitteillä olevaan koronarokotteeseen.

Asiasta kertoi sunnuntaina Welt am Sonntag -lehti, jonka mukaan Trump olisi tarjonnut CureVac-yhtiölle miljardi dollaria siitä, että rokotetta toimitettaisiin pelkästään Yhdysvaltoihin.

Lehden väite otettiin Saksassa vakavasti. Sisäministeri Horst Seehoferilta kysyttiin asiasta sunnuntaina lehdistötilaisuudessa.

Monet tahot Saksassa korostivat, että nyt tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä eikä minkään maan itsekkäitä välistävetoja.

”En pysty sanomaan muuta kuin että olen tänään kuullut useita kertoja viranomaisilta, että näin tosiaan on, ja hallituksen kriisikomitea keskustelee asiasta maanantaina”, sanoi Seehofer sunnuntaina.

”Saksalla keinot estää”

Talousministeri Peter Altmaier sanoi, että ”Saksa ei ole myytävänä”.

Altmaierin mukaan Saksan hallituksella on keinot estää kansallisen ja eurooppalaisen edun vastaiset yritysten toimet.

Myös terveysministeri Jens Spahn sanoi, ettei Trumpin hallintoa päästetä valtaamaan CureVacia.

CureVac kehittää rokotetta ”koko maailmaa varten, ei mitään yksittäistä maata varten”, sanoi Spahn.

Yhdysvaltain edustaja sanoi uutistoimisto AFP:lle sunnuntaina, että Welt am Sonntagin väite on ”rajusti liioiteltu”.

Edustajan mukaan Yhdysvaltain hallitus on keskustellut monen sellaisen yhtiön kanssa, joka on sanonut pystyvänsä kehittämään rokotteen. Suurin osa niistä on jo saanut pilottirahoitusta amerikkalaisilta sijoittajilta, sanoi edustaja.

Edustaja sanoi myös, että jos rokote saadaan kehitetyksi, ”se jaetaan koko maailmalle”.

Yhtiö vaihtoi johtajaansa

Tapauksen yhteydessä on nostettu esiin se, että CureVac ilmoitti viime keskiviikkona yllättäen vaihtavansa toimitusjohtajansa. Daniel Menichellan tilalle tulee Ingmar Hörr.

Menichella kävi maaliskuun alussa Washingtonissa, jossa hän tapasi presidentti Trumpin, varapresidentti Mike Pencen sekä amerikkalaisten lääkeyhtiöiden edustajia.

Menichella sanoi vierailun jälkeen olevansa hyvin vakuuttunut siitä, että CureVac pystyy muutaman kuukauden sisällä kehittämään tehokkaan rokotteen testattavaksi.

Useimmat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että rokotteen saaminen koronavirukseen on vähintään vuoden, puolentoista päässä.

”Ei yhteen maahan”

CureVacin suurimman omistajan, dievini Hopp BioTech -holding-yhtiön johtaja Dietmar Hopp vakuutti sunnuntaina, ettei itse yhtiötä myydä eikä myöskään mahdollista rokotetta myydä pelkästään yhteen maahan.

Jos yhtiö onnistuu kehittämään tehokkaan rokotteen, ”sen on autettava ihmisiä solidaarisesti kaikkialla maailmassa, ei vain jollain alueella”, sanoi Hopp.

CureVac-yhtiön pääkonttori on Tübingenissä eteläisessä Saksassa Baden Württembergin osavaltiossa. Sillä on toimipaikat myös Frankfurtissa ja Yhdysvaltain Bostonissa.