Lehtikuva/Roni Rekomaa

Ongelmana eivät tällä kertaa ole kiky-tunnit, vaan kiista palkankorotuksista.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut ovat pattitilanteessa, kertoo Ammattiliitto Pro. Se haluaa alalle samantasoiset yleiskorotukset kuin muillekin aloille on sovittu.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty marraskuun alusta lähtien. Osapuolet tapasivat viimeksi perjantaina 13. maaliskuuta.

– Perjantaina meillä oli muiden palkansaajaliittojen ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa varsin samansuuntainen näkemys tekstimuutoksista. Toki teksteissäkin on vielä hiomista, jotta työehtosopimukseen tehtävät muutokset muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo.

Rahoitusalan työehtosopimus on yleissitova, joten sitä noudatetaan ylintä johtoa lukuun ottamatta kaikkiin toimihenkilöihin muun muassa pankeissa, rahoitusyhtiöissä ja korttiyhtiöissä. Sopimuksen piirissä on lähes 20 000 henkilöä. Danske Bankissa on oma talokohtainen työehtosopimus.

Neuvotteluissa on viime viikkoina käsitelty erityisesti työajanpidennyksen, eli niin sanottujen kiky-tuntien, korvaamista. Jos sopimus syntyy, tarkoituksena on lisätä osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen korvamerkittyä aikaa.

ILMOITUS

– Olemme käyneet osaamisen kehittämisestä Paltan kanssa erittäin hyviä keskusteluja. Rahoitusala on edelleen rakennemuutoksen kourissa. Sekä ammattitaitoon liittyvä että yleisiä työelämävalmiuksia, kuten digitaitoja, kehittävä koulutus on alalla poikkeuksellisen tärkeää.

Tyytymättömyyttä palkkausjärjestelmään



Pron mukaan työehtosopimusneuvottelut jumittavatkin ennen kaikkea palkankorotusratkaisusta. Neuvottelukierroksen yleinen linja on ollut 3,3 prosentin palkankorotukset 25 kuukauden sopimuskaudelle. Palkankorotuksista on noin neljännes sovittu yrityskohtaiseksi eräksi, jonka käytöstä työnantaja saa päättää.

Malisen mukaan Pro haluaa rahoitusalan toimihenkilöille samansuuruiset yleiskorotukset kuin muillakin aloilla.

– Palta taas vaatii ja vaatii, että puolet palkankorotuksesta jaetaan työnantajan päättämällä tavalla palkkakeskustelujen kautta. Paltan vaatimus on käsittämätön ja kestämätön.

Palkkakeskusteluja on rahoitusalalla käyty vuodesta 2008 lähtien. Niitä ei ole käyty säännöllisesti, vaan välissä on ollut useiden vuosien taukoja. Edellisen kerran palkkakeskustelut käytiin syksyllä 2018. Pro on tutkinut palkkakeskustelujen onnistumista jokaisen toteutuskerran jälkeen. Tyytymättömyys palkkausjärjestelmään on rahoitusalalla laajaa.

Työnantajien koordinaatio vaikeuttaa



Työnantajat koordinoivat palkankorotustason keskenään äärimmäisen tarkasti. Sopimuskauden palkankorotus ei saa työnantajien mielestä millään alalla ylittää vientiteollisuudessa nähtyä kustannusvaikutusta.

– Työnantajien koordinaation tiukkuus johtaa siihen, että palkankorotuksissa ei ole sopimusalakohtaista pelivaraa. Näin ollen meidän täytyy voida sopia myös yleiskorotus samalle tasolle kuin muillakin aloilla. Rahoitusalan työnantajat haluavat tahallaan kriisiyttää neuvottelut, arvioi puheenjohtaja Malinen.

Työehtosopimusneuvotteluiden aikataulu on avoin koronavirustilanteen takia. Edellisellä neuvottelukierroksella oli yhtä kova kiista palkankorotuksesta, ja tuolloin työehtosopimusratkaisu saavutettiin vasta työtaistelujen ja sovittelun kautta.

– Ei ole kenenkään etu, että jälleen ratkaisu haetaan hankalimman kautta, summaa Malinen.