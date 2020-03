Lehtikuva/Markku Ulander

Ensimmäisessä aallossa 35 prosenttia suomalaisista voisi sairastua.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan koronaviruksessa on maailmassa siirrytty uuteen vaiheeseen. Infektio on levinnyt joka maanosaan ja suurimmassa osassa Eurooppaa epidemia on jo käynnissä. Sen leviäminen kaikkiin Euroopan maihin on vain ajan kysymys.

Epidemian torjuminen ei ole enää Suomessakaan mahdollista.

– Mutta edelleen me jarrutamme sen käynnistymistä, hän sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Tärkeimpänä tässä Pekonen piti lähikontaktien ja sosiaalisten tilanteiden välttämistä.

– Epidemian pysäyttäminen ei ole meillä enää mahdollista. Toimet, joilla vaikutetaan epidemian kulkuun ovat olennaisia. Tavoitteena on hidastaa epidemiaa Suomessa.

Pekonen sanoi, että epidemia ei ala kaikkialla samaan aikaan. Sen hidastamisella voidaan parhaiten turvata terveydenhuollon resurssien riittäminen.

Kaikki Suomessa todennettujen koronavirustartuntojen tartuntaketjut on edelleen pystytty tunnistamaan.

– Meidän päätavoitteemme on pitää sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt tartunnoista puhtaina ja henkilökunta terveinä, Pekonen kertoi.

– Resursseja on käytettävä suunnitelmallisesti, jotta terveydenhuolto pystyy toimimaan myös tilanteen edelleen pahentuessa. Toimintakapasiteetti on pystyttävä turvaamaan.

Pekosen mukaan epidemian ensimmäinen aalto Suomessa kestäisi arvioiden mukaan kahdeksan viikkoa ja sen aikana 35 prosenttia suomalaisista voisi sairastua. Kaikki eivät sairastuisi samaan aikaan eikä niin vakavasti, että tarvitsisivat sairaanhoitoa.

”Rahoituksesta ei jää kiinni”



Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi, että hallitus on valmis antamaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla lisätalousarvioesityksen koronaviruksen vuoksi.

– Terveysviranomaisten tarpeellisiksi näkemät toimet eivät varmasti jää rahoituksesta kiinni.

Koronavirus aiheuttaa Kulmunin mukaan taloudelle ennakoimattomia vaikeuksia. Verotulojen kertyminen hidastuu ja työttömyysmenot kasvavat.

Kulmuni lupasi monenlaista tukea yritysten toimintaedellytyksille.

Koulut ja päiväkodit kiinni?



Eduskuntapuolueet kokoontuvat vielä tänä iltana keskustelemaan valmiuslain käyttöönotosta koronaviruksen takia siltä varalta, että terveysviranomaiset suosittaisivat pidemmälle meneviä toimenpiteitä. Niitä voisivat olla esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sulkeminen, josta Norja ja Tanska ovat tehneet päätöksen sekä tiukat liikkumisrajoitukset.

– Jos näitä suosituksia tulisi, on hyvä, että meillä on jo yhteisymmärrys eduskuntapuolueiden kanssa, miten toimittaisiin, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi.

– En ennakoi enkä sano, että meillä on sellainen tilanne tai tulisi sellainen tilanne, että valmiuslainsäädäntö pitäisi ottaa käyttöön. Haluamme etukäteen varautua siihenkin mahdollisuuteen.

Koulujen ja päiväkotien sulkemisella olisi isot yhteiskunnalliset vaikutukset, Marin sanoi.

– Jos lapset olisivat kotona, vanhemmat hoitaisivat heitä tietenkin siellä. He ovat työssä käyviä ihmisiä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, elintarvikkeiden tuotannossa olevia ihmisiä. Tälläkin olisi vaikutusta yhteiskunnan toimintaan. Itse näen, että nämä toimet osaltaan vaarantaisivat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Missään nimessä kevyin perustein tällaisiin toimiin ei pidä ryhtyä.