Lehtikuva/Brendan Smialowski

Tavoilleen uskollisena presidentti Donald Trump reagoi koronavirukseen erikoisella näennäistoimenpiteellä.

Euroopassa reagoitiin järkyttyneesti presidentti Donald Trumpin torstain vastaisena yönä (keskiviikkoiltana Yhdysvaltain aikaa) määräämään maahantulokieltoon Schengen-alueelta.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel antoivat torstaina päivällä yhteisen lausunnon, jossa he paheksuvat Trumpin toimia.

EU-johtajien mukaan Yhdysvallat teki päätöksen maahantulokiellosta yksipuolisesti ja neuvottelematta EU:n kanssa.

”Miten tällä vastataan Yhdysvalloissa vallitsevaan koronatestien puutteeseen?”

”Koronavirus on globaali kriisi, se ei rajoitu mihinkään yksittäiseen mantereeseen ja se vaatii yhteistyötä eikä yksipuolisia toimia”, totesivat von der Leyen ja Michel. Heidän mukaansa EU on ryhtynyt voimakkaisiin toimiin rajoittaakseen viruksen leviämistä.

Trump muotoili sanottavansa jälleen niin epämääräisesti, että Valkoinen talo joutui jälkikäteen oikaisemaan monia kohtia siitä.

Trump sanoi, että ”estääksemme uusien tapausten rantautumisen meille keskeytämme kaiken matkustuksen Euroopasta”. Määräys astuu Trumpin mukaan voimaan perjantaina keskiyöllä.

Trump syytti Euroopan unionia, että ”se ei ole ryhtynyt joihinkin varotoimiin”, kun taas Yhdysvallat taistelee koronavirusta vastaan.

Ylisanoihin viehtynyt Trump kehui antamaansa määräystä ”modernin historian aggressiivisimmaksi ja kattavimmaksi ponnistukseksi vieraan viruksen torjumisessa”.

Ei koske Britanniaa

Myöhemmin kävi ilmi, että ”kaikki matkustus Euroopasta” ei sisällä esimerkiksi Britanniasta tai Irlannista tulevia matkoja. Virallisen ilmoituksen mukaan rajoitus koskee vain niitä henkilöitä, jotka ovat 14 päivän sisällä olleet Schengen-alueella.

Vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen kuuluu 26 Euroopan maata, myös Suomi. Suurin osa EU-maista on Schengenissä, ulkona ovat vain Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros ja Romania sekä tietysti EU:sta eronnut Britannia. Lisäksi Schengen-alueeseen kuuluvat Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Ensireaktioissa on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, ettei Trumpin maahantulokielto koske Britanniaa, jossa keskiviikkoiltaan mennessä oli vahvistettu 459 koronatapausta.

Monissa EU-maissa tieto otettiin vastaan epäuskolla ja järkytyksellä.

Myös amerikkalaisen Brookings-instituutin Amanda Sloat sanoi, että Trumpin päätös on epälooginen.

”Britanniassa on enemmän koronavirustapauksia kuin joissakin EU-maissa – Britannian terveysministerikin on juuri testattu koronan saaneeksi. Britannialla on yhä avoimet rajat EU:n kanssa. Virukset eivät kunnioita rajoja”, Sloat sanoi.

Trump syyttelee muita

Trump on parin viime viikon aikana alkanut saada osakseen arvostelua toimettomuudesta ja Yhdysvaltain heikosta varautumisesta koronaepidemiaan. On myös muistutettu Trumpin tekemistä leikkauksista terveydenhoitoon ja tartuntatautien vastustamiseen.

Monissa kommenteissa sanotaankin Trumpin nyt tehneen näennäistoimenpiteen ja valinneen hänelle tyypillisen tavan eli muiden syyttelemisen ja rajojen sulkemisen.

Demokraattista puoluetta edustavat edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi ja senaatin ryhmänjohtaja Chuck Schumer arvostelivat Trumpia siitä, että tämän päätökset eivät vaikuta koronaviruksen leviämiseen Yhdysvaltain sisällä.

”On hälyttävää, että presidentti ei sanonut mitään siitä, miten hallinto aikoo vastata kautta Yhdysvaltoja vallitsevaan koronaviruksen testausvälineiden pulaan”, sanoivat Pelosi ja Schumer yhteisessä julkilausumassaan.

Presidentti Barack Obaman ulkopoliittisena neuvonantajana toiminut Ben Rhodes kutsui Trumpin päätöstä ”dystooppiseksi painajaiseksi”.

Trumpin päätöstä on myös arveltu kauppapoliittiseksi kostoksi EU-maita kohtaan.

Hämmennystä matkustajissa

Trumpin epämääräisesti muotoiltu määräys aiheutti keskiviikkona illalla hämmennystä myös niiden amerikkalaisten keskuudessa, jotka olivat lähdössä Eurooppaan suuntautuville lennoille.

Matkustajat eivät tienneet, pääsevätkö he takaisin kotimaahansa, jos he lähtevät matkalle, koska ei tullut selväksi, koskeeko maahantulokielto myös Schengen-alueella käyneitä Yhdysvaltain kansalaisia.

Trump sanoi puheessaan, että matkustajaliikenteen lisäksi maahantulokielto ”koskee myös valtavaa määrää rahtia ja kauppatavaraa”. Myöhemmin hän twiittasi, että rajoituksella ”ei ole mitään vaikutusta” tavaraliikenteeseen.

Maahantulokiellon suoraa taloudellista merkitystä vähentää se, että lentoyhtiöt ovat jo ennen sitä vähentäneet tuntuvasti lentojen määrää.

Matalapalkkaisten aikapommi

Ennakkoon oli odotettu Trumpin ilmoittavan koronakriisin uhkaaman talouden tukipaketista. Tällaista ei tullut. Hän vain sanoi suunnitelmissa olevan lainapaketti pienille yrityksille ja kehotti kongressia päättämään suurista helpotuksista tuloverotukseen.

Yksi Yhdysvalloissa kytevä aikapommi on se, että yli kahdella kolmasosalla matalapalkkaisista ei ole oikeutta palkalliseen sairauslomaan. Tämän pelätään johtavan siihen, että monet näistä 32 miljoonasta ihmisestä eivät uskalla mennä koronatesteihin tulojensa menettämisen pelossa.

WHO julisti pandemiaksi

Maailman terveysjärjestö WHO julisti keskiviikkoiltana koronan pandemiaksi. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että vahvistettujen koronatapausten määrä Kiinan ulkopuolella on kasvanut kahden viikon aikana 13-kertaiseksi.

Johns Hopkins -yliopiston tietokannan mukaan maailmassa on tähän mennessä vahvistettuja koronatapauksia runsaat 126 000. Kuolleita on runsaat 4 600.

Yhdysvalloissa vahvistettujen tapausten määrä on 1 312 ja tautiin kuolleiden määrä 38.

12.3. Juttua päivitetty: lisätty EU:n komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajien kommentit.