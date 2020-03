IPS/Claire Ngozo

Malawi Sisämaavaltio Itä-Afrikassa Asukkaita 18,1 miljoonaa Alle 1,90 dollarilla päivässä eläviä 70,3 % (2019) Kansallisen köyhyysrajan alla 51,5 % (2019) Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 62,1 % Hiviin sairastuneita 15-49-vuotiaista 9,6 % (2019) Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 172/188 ILMOITUS (Lähde: YK)

Lisääntymisterveyttä vaalivat järjestöt menettävät rahoituksensa.

Malawi kärsii jo ilmastokatastrofeista, mutta niiden lisäksi on tullut erityisesti malawilaisia naisia kiusaava Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Global Gag Rule (GGR). GGR sulkee USA:n kehitysapurahahanat järjestöiltä ja muilta toimijoilta, jotka tarjoavat abortteja tai niihin liittyviä palveluita.

Helmikuussa julkaistu raportti selvittää, millaisia vaikutuksia Yhdysvaltain äärikristittyjä liehakoivalla politiikalla on Malawissa. Raportin teki Washingtonissa päämajaansa pitävä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksiin keskittyvä järjestö CHANGE, the Center for Health and Gender Equity.

– GGR heikentää terveydenhoitojärjestelmän rakenteita, ja kun niitä heikennetään, kärsijöinä ovat usein marginalisoidut ja kriminalisoidut ihmisryhmät. Esimerkiksi maaseudulla asuvat, alaikäiset tytöt ja nuoret naiset sekä naispuoliset seksityöläiset, CHANGEn johtaja Serra Sippel selittää.

Malawissa aborttia vierastetaan jo valmiiksi, monesti uskonnollisista syistä. Abortti ei ole vain tabu, vaan myös rikos, josta voi saada 14 vuotta vankeutta. Vankilaan joutuu, jos naisella ei ollut hengenvaaraa, josta abortti hänet pelasti. Siksi aborttia tarvitseva saattaa asian salatakseen yrittää päästä sikiöstä eroon tavalla, joka on hengenvaarallinen hänelle itselleen.

Sama vaikutus muissakin Saharan eteläpuoleisen Afrikan maissa

Raportin mukaan vaarallisista aborttikäytännöistä kärsii Malawissa yli 50 000 naista vuosittain.

– GGR kärjistää tilannetta heikentämällä naisten oikeutta valita raskaus tai abortti. GGR edistää muun muassa perhesuunnittelupalvelujen riittämättömyyttä sekä teiniraskauksien ja äitikuolleisuuden lisääntymistä. Kuolemat johtuvat etupäässä vaarallisista aborteista, Marie Stopes Internationalin Zimbabwen maajohtaja Abebe Shibru selittää. Vaikutus on samankaltainen muissakin Saharan eteläpuoleisen Afrikan maissa.

Malawissa GGR on jo johtanut yhteistyön loppumiseen tehokkaan hivin ehkäisyohjelman kanssa sekä vuodesta 2015 vireillä olleen raskaudenkeskeytyslain valmistelun hidastamiseen Yhdysvaltain kehitysavun menettämisen pelossa. Laki takaisi turvallisen abortin tapauksissa, joissa nainen on insestin tai raiskauksen uhri tai sikiö on epänormaali.

