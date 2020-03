Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Kansalaisaloite haluaa suitsia sähkönsiirron hintoja siirtämällä sähkönsiirron yksityisiltä tahoilta valtion omistukseen. Aloite on kerännyt reilussa viikossa noin 7500 ääntä.

Sähkönsiirron hintaa halutaan hillitä lakialoitteella, joka vaihtaisi yksityisen sähkönsiirron julkiseen, valtion omistukseen. Näin siirtomaksut pysyisivät kurissa, eikä hinnat nousisi entisestään ja luontaista monopoliasetelmaa ei pääsisi syntymään.

Sähköverkon valtion omistusta perustellaan hintojen suitsimisella, kuin myös turvallisuuspoliittisella näkökulmalla. Julkisen sektorin toimintavarmuus antaisi myös turvaa mahdollisten kriisitilanteiden varalta, kun yhteiskunnan etu on keskiössä liiketoiminnan kannattavuuden sijaan, kertoo Sähkö on meidän! -kansalaisaloite.

– Valtion omistama sähköverkko tarjoaisi toimintavarmuuden ja mutkattomuuden mahdollisten kriisien varalle. Sähköverkoista ainakin puolet tulisi saada julkiseen omistukseen, sanoo Jaska Ilvesluoto Sähkö on meidän -kansalaisaloitteesta.

Aloitteen mukaan sähköverkkojen julkinen omistus tarjoaisi läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatteet. Kansalaisen oikeusturvan kannalta nämä ovat oleelliset. Näin siirtomaksuja ja sähköverkon toimintaa voidaan valvoa tarkemmin. Julkisella omistuksella voidaan myös turvata sähkön kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys.

– Olemme mukailleet Vesi on meidän! -kansalaisaloitetta, ja ajatus on pitkälti sama. Kyse on samalla tavalla välttämättömästä hyödykkeestä, jota tulisi tarjota kansalaisille kohtuulliseen hintaan. Hinnat ovat kuitenkin nousseet tasaisesti, mikä on todella huolestuttavaa. Tästä kärsivät eniten pienituloiset, selventää Jaska Ilvesluoto.