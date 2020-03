Antti Yrjönen

KU:n juttusarjassa käydään läpi viikon asioita politiikan saralta. Tällä kertaa eduskunnan kuulumiset kertoo Pia Lohikoski.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski, mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Koronavirus ja siihen varautuminen, ja tietysti meidän erilaiset toimet ja miten Suomi pärjää mahdollisessa epidemiatilanteessa, jos sellainen olisi tulossa. Johtopäätös tuntuu olevan, että Suomi pärjää tosi hyvin.

Meillä on todella hyvä hyvinvointivaltio. Kun on tullut kauhu-uutisia, miten huonosti joissain maissa asia on hoidettu, yksi uutinen onkin, kuinka hyvää meidän varautumisemme on.

Suomessa kaikki saavat tuloihin katsomatta tasa-arvoisesti laadukasta terveydenhoitoa, ihmiset uskaltavat hakeutua hoitoon, toisin kuin monessa muussa maailman maassa. Täytyy pitää huolta, että maltti säilyy, ja ihmiset luottavat asioiden hoituvan.

Itse mietin valtiovarainvaliokunnan jäsenenä, että aika paljon keskustellaan koronaviruksen vaikutuksesta talouteen. Jos ylireagoidaan, sillä on vaikutuksia talouteen. Toisaalta sitten perusvarautuminen – esimerkiksi matkustusrajoitukset – vaikuttaa.

ILMOITUS

Ruotsikin antoi jo tiedon, miten koronavirus tulee vaikuttamaan talouteen hieman heikentävästi. Meillä valtiovarainministeri antaa jossain vaiheessa – ilmeisesti huhtikuussa – tietoa, miten koronan oletetaan vaikuttavan.

Olit viime viikolla valtiovarainvaliokunnan valiokuntamatkalla Intiassa. Mikä oli matkan tärkein anti?

Siellä puhuttiin Intian taloudesta. Tapasimme todella paljon eri päättäjiä, valtiovarainministeriä myöden, sitten intialaisia suuryritysten johtajia. Päällimmäinen tunne jäi, että heillä on kova usko siihen, että Intia on nouseva talous.

Oma havainto oli Intian valtava ristiriita. Kävimme slummikoulussa, ja sitten tapasimme maailman rikkaimpiin kuuluvia ihmisiä. Kuilu näiden välillä on mieletön.

Toisilla on kyse elämän perusedellytyksistä, ja toiset miettivät, minne miljardinsa sijoittavat. Se on äärimmäisyyksien maa.

Jäi myös mieleen se, että kun nostimme aika paljon esiin ilmastonmuutoskysymystä, tuntui, että kaikki päättäjät ja yritysjohtajat hahmottivat sen. He pitivät sitä yhtenä tärkeimmistä asioista. Nyt sitten mielenkiinnolla seurataan, miten puheet ja käytännöt kohtaavat.

Yksi punainen lanka monissa keskusteluissa oli, että he kokivat, että Suomi voisi olla yksi maa, joka näyttää mallia ja kokeilee toimia. He voisivat ottaa mallia täällä tehdyistä asioista, koska heillä on iso massa takana. Puhuimme esimerkiksi päästörajoituksista.

Heille aurinkoenergia tuntui olevan todella mielenkiintoinen juttu, jonka tuottamiseen suomalaiset yritykset Intiassa osallistuvat.

Itseäni jäi mietittämään, että johtajilla oli ilmastotietoisia puheita, mutta jäävätkö ne vain korulauseiksi vai muuttuvatko käytännöiksi. Se on koko maapallon kannalta keskeistä.

Lisäksi maan ihmisoikeustilanne jäi huolestuttamaan, matkamme aikana Delhissä oli Intian uuteen, syrjiviä elementtejä sisältävään kansalaisuuslakiin liittyviä mellakoita.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

Viime viikonloppuna opetusministeri Li Andersson vastasi opinto-ohjaaja-asiaan. Hän kertoi, että opojen sitovia määriä selvitetään. Itselläni on ollut tämän suhteen huolia.

Tapasin tällä viikolla ammatillisen puolen opiskelijajärjestöä, joka nosti samaa asiaa esiin. Se ei välttämättä ole eduskunnassa ollut suuri asia, mutta se on todella tärkeä.

Opinto-ohjaajien riittävät resurssit ovat todella keskiössä oppivelvollisuusuudistuksen onnistumisen kannalta. Miten voimme taata, että nuoret saavat riittävää ohjausta opinnoissaan, jotta he pystyvät niistä suoriutumaan.

Oli kiva havainto, että Andersson sanoi, että tätä asiaa selvitetään. Opinto-ohjaajat ovat tällä hetkellä ylityöllistettyjä, heitä on liian vähän. Tätä tapaamani opiskelijajärjestö nosti esiin.

Joillain opoilla voi olla 500 oppilasta ja pahimmillaan voi olla 700. Määrät ovat huimia.

Nyt tätä vasta selvitetään, eli kyse ei ole mistään lupauksesta. Pitää selvittää, mitä se maksaa, jotta asia olisi mahdollista toteuttaa.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Mitä itse seurasin talouskeskustelua, niin Palkansaajien tutkimuslaitoksella oli tällä viikolla seminaari. Siellä oli edelleen ihmetelty, miten ei investoida, kun raha on niin halpaa.

Siitä oli useita tutkijapuheenvuoroja. Se kytkeytyy myös keskusteluun koronaviruksen mahdollisista talousvaikutuksista.

Silloin pitää miettiä elvytystoimia. Meillä on isoja joukkoliikennehankkeita, joihin kannattasi investoida.

PT:n seminaarissa puhuttiin tästä paljon, mutta en tiedä, nousiko se oikein missään esille.

Mikä on tämän viikon levysi?

Minulla ei ole nyt mitään levyä, mutta aloin vasta lukea Raisa Omaheimon Sydän-kirjaa. Se on hänen esikoisromaaninsa.

Raisa on minun lukiokaverini. Haluan tietää, mitä hän kirjoittaa.

Lue lisää:

KU:n kuulustelussa Veronika Honkasalo: Nykyajan vasemmisto on rauhallinen ja eteenpäin katsova ääni kaiken keskellä

KU:n kuulustelussa Jussi Saramo: Nämä ovat hallituksen suurimmat saavutukset – varapuheenjohtajalta myös vinkit joulunviettoon

Jari Myllykoski kertoo KU:n kuulustelussa, mikä joululaulu on poliitikon suusta kuultuna korniuden huipentuma – medialle moitteita tärkeiden äänestysten unohtamisesta

KU:n kuulustelussa Matti Semi: Vasemmistoliitolle tärkeät asiat etenivät eduskunnassa – ”Me olemme voiton puolella heti alkumetreillä”

Mai Kivelä viikon tapahtumista: Kokoomuksen käänteinen Robin Hood -vaihtoehtobudjetti ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille – Postissa kyse laajemmasta ilmiöstä

KU:n kuulustelussa Paavo Arhinmäki: Viikon tärkein asia eläkekorotusten esittely eduskunnassa – ”Hallituksen päätökset tulevat ensi vuoden alussa näkyviin”