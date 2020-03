Lehtikuva/Jussi Nukari

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on erityisen mieluisa SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajille. Sekään ei ole yllätys, että Marin on kaikkien hallituskumppaneidensa kannattajien mielestä huomattavasti Rinnettä suositumpi pääministeri, ja kannattajat ovat yhtenäisempinä Marinin hallituksen takana.

Suuresta kansainvälisestä huomiosta huolimatta hallitus ei ole lunastanut median eikä opposition mielestä paikkaansa. Kansalaiset eivät tuomitse vasta joulukuussa nimitettyä Marinin hallitusta yhtä kärkkäästi. Päinvastoin.

Helsingin Sanomissa julkistetun Kantar TNS:n toteuttaman kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista suhtautuu hallitukseen vähintäänkin neutraalisti. Hallituksen arvostelijat ovatkin omassa kuplassaan, ja toisaalla suuri osa kansalaisista uskoo politiikan muutokseen.

Kansalaiset ovat poikkeuksellisen tyytyväisiä Marinin hallitukseen. Tätä ei voisi uskoa jokaviikkoisten eduskuntakeskustelujen perusteella. Kielenkäyttö on aikaisempaakin kovempaa hallitusta kohtaan.

Näkemykset hallituksen onnistumisesta jakaa odotetusti hallituspuolueiden ja opposition kannattajia. Perussuomalaiset ovat asettuneet oppositiossakin tukevasti omalle radalleen. Puolueen kannattajille tuskin löytyy minkäänlaista hallituskokoonpanoa, johon he olisivat tyytyväisiä.

Vasemmistoliiton kannattajien asenneilmapiiri on muuttunut selkeästi. Perinteisesti puolueessa on koko sen historian ajan ilmennyt laajaa kritiikkiä niitäkin hallituksia kohtaan, joissa puolue on ollut mukana Lipposen hallituksesta lähtien.

Tänä vuonna 30 vuotta täyttävän vasemmistoliiton kannattajat näyttävät olevan yhtenäisemmin kuin koskaan aikaisemmin hallituksen takana. Lipposen laman jälkiä korjanneet ykkös- ja kakkoshallitusten 1990-luvulla jättämät syvät epäluulot hallitustyötä kohtaan eivät kohdistu nykyiseen hallitukseen.

Porvaripuolueet ja työnantajat ovat kyseenalaistaneet Marinin hallituksen politiikkaa. Hyvätuloisiksi oletettujen näkemykset eivät olennaisesti poikkea muista kansalaisista. Tyytymättömimpiä ovat yrittäjät.

