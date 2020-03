Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Puolue vuotaa demareihin ja vihreisiin, vihreät kokoomukseen.

Ylen julkaiseman helmikuun mielipidemittauksen merkittävin muutos on, että keskustan pahin kannatuskriisi näyttää väistyneen. Entiselle mahtipuolueelle 12,4 prosenttia on surkea lukema, mutta näkymä 10 prosentin rajan alittamisesta on ainakin toistaiseksi väistynyt.

Keskusta oli kuukauden suurin nousija. Kannatus parani 1,6 prosenttiyksikköä.

Suurimmat taantujat olivat perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja vihreät.

Vasemmistoliiton kannatus laski edellisestä mittauksesta 0,9 prosenttiyksikköä ja pysähtyi lukemaan 7,4. Tulos on Li Anderssonin puheenjohtajakauden huonoin, mutta syvemmälläkin on Ylen mittauksissa käyty. Vuonna 2011 kannatus oli vuoden kolmessa ensimmäisessä gallupissa 7,2–7,3 prosenttia ja marraskuussa tasan 7.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo vasemmistoliiton menettävän kannattajiaan hallituksen sisällä.

– Vihreät on suurin hyötyjä vasemmiston laskusta, mutta myös SDP. Vihreillä on sitten toisenlaisia ongelmia, eli vihreät vuotaa kokoomukseen.

SDP onkin ottanut ison loikan sen jälkeen, kun Antti Rinne väistyi ja Sanna Marinista tuli pääministeri. Rinteen johdolla SDP oli marraskuussa 13,2 prosentissa, nyt kannatus on 16,6.

SDP on viime kuukausina kuronut kiinni kokoomuksen etumatkaa. Tässä mittauksessa kummankin kannatus nousi puolisen prosenttiyksikköä ja kokoomuksen kannatus on nyt tasan 18 prosenttia. Eroa puolueiden välillä on enää 1,4 prosenttiyksikköä, kun sitä marraskuussa oli yli viisi.

Perussuomalaisten suurin kannatus on taittunut, mutta silti puolue on edelleen mittausten ykkönen 22,4 prosentilla. Taloustutkimuksen Tuomo Turjan mukaan mahdollisesti fasismi-kohu karkotti perussuomalaisilta hyvin koulutettuja ja naisia. Suurempi syy on se, että puolue ei enää onnistu houkuttelemaan nukkuvia äänestäjiä tukijoikseen.