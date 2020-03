Lehtikuva/Bakr Alkasem

Todellinen kriisi on Syyrian Idlibissä – pakolaisleirit paisuvat paisumistaan

Pikkulapset tunnistavat eri pommit, mutta eivät osaa kirjoittaa.

Samaan aikaan, kun Eurooppa sulkee entistä tiiviimmin rajojaan turvapaikanhakijoilta, kärjistyy humanitaarinen katastrofi äärimmilleen Syyrian Idlibissä. Harvard Humanitarian Initiative, Pelastakaa Lapset ja World Vision julkistivat keskiviikkona tuoreita satelliittikuvia tuhojen laajuudesta viime kevään jälkeen, kun taistelut kiihtyivät.

Järjestöjen analyysin mukaan konflikti on pakottanut lähes miljoona ihmistä pakenemaan epäinhimillisiin oloihin ääriään myöten täysille leireille. Heistä yli puolet on lapsia.

Tutkijat arvioivat, että tarkastelluilla alueilla lähes kolmasosa rakennuksista on vakavasti vaurioitunut tai tuhoutunut kokonaan. Avustusjärjestöjen mukaan perheiden on lähes mahdotonta palata, koska kodit ja elintärkeä siviili-infrastruktuuri on tuhottu.

Toinen satelliittikuvien sarja osoittaa, että kahden Pohjois-Idlibissä sijaitsevan sisäisten pakolaisten leirin pinta-ala on yli kaksinkertaistunut vuoden 2017 jälkeen. Viralliset ja epäviralliset leirit ovat levittäytyneet aiemmin maatalouskäytössä olleille alueille. Leirien asukastiheys on kasvanut erityisen voimakkaasti viime vuoden aikana.

Tiiliä yhdellä kädellä perheen elättämiseksi



– Lähdimme kodistamme iskujen takia, lähdimme autolla ja tulimme tänne. Emme löytäneet mitään paikkaa, mihin asettua. Ensin olimme moskeijassa, mutta sitten he toivat meidät tänne. Kaikki kaverini ovat kadonneet, kotikaupungissani ei ole enää ketään. He ovat tappaneet kaikki siellä, kertoo perheensä kanssa paenneiden leirillä asuva 9-vuotias Othman järjestöjen julkaisemassa haastattelussa.

ILMOITUS

Haastateltavien nimet on muutettu heidän suojelemisekseen.

15-vuotias Fadi kuvaa ilmaiskujen rajuutta:

– Me emme voineet ottaa muuta mukaan kuin mattoja, peittoja ja joitain vaatteitamme. Kun menetin käteni, tuntui, että olisin kuollut. Nyt kannan veljeni kanssa tiiliä yhdellä kädellä, jotta saan hankittua elantoa perheellen.

Pommitukset muuttavat asuinkelvottomiksi



Idlibin alueen asukasluku on runsaat kolme miljoonaa. Kolmasosa asukkaista on joutunut pakenemaan sotaa viimeisten kolmen kuukauden aikana.

– Kävimme läpi satelliittikuvia vuodesta 2017 alkaen aina 26. helmikuuta 2020 asti. Arvioimme muutoksia alueilla, jotka ovat olleet kohteita, sekä alueilla, jotka ovat ottaneet vastaan paenneita. Vaikuttaa siltä, että tuona aikana osa seuduista on muuttunut laajalti asuinkelvottomiksi, koska infrastruktuuri ja asuinalueet ovat kärsineet ilmapommitusten ja taisteluiden takia, sanoo Caitlin Howarth Harvard Humanitarian Initiativen Signal Program -ohjelmasta.

Pelastakaa Lasten Syyrian maajohtaja Sonia Khush kertoo järjestöjen tiedotteessa, että suuria osia Idlibiä on tyhjentynyt muutaman viikon sisällä jatkuvien pommitusten takia.

– Seuraukset ovat olleet katastrofaaliset sadoille tuhansille lapsille ja naisille. Puoli miljoonaa lasta on ahtautunut leireihin ja suojiin Turkin vastaisella rajalla. He ovat vailla kaikkia perusasioita, kuten lämmintä yösijaa, puhdasta vettä, ravinteikasta ruokaa ja mahdollisuutta koulutukseen.

Sodan kymmenes vuosi alkaa



Syyrian konfliktin kymmenes vuosi alkaa 15.3. Sonia Khushin mukaan siitä uhkaa tulla yksi verisimmistä, mikäli tilannetta ei saada rahoitettua merkittävästi.

– Maailma ei voi seurata tilannetta toimettomana vierestä, kun lapsia tapetaan, vammautetaan ja ajetaan pakomatkalle näin massiivisessa mittakaavassa.

World Visionin avustustoimia Syyriassa johtava Johan Mooij sanoo, että Idlibissä nyt olevista lapsista moni on kotoisin muilta Syyrian alueilta, eivätkä he ole lyhyen elämänsä aikana kokeneet muuta kuin sotaa ja pakenemista.

– Viisi–kuusivuotiaat tytöt ja pojat osaavat erotella eri pommit niiden tuottaman äänen perusteella, mutta osaavat samalla tuskin kirjoittaa nimeään, koska heillä ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua. Kenenkään lapsen ei pitäisi joutua kärsimään ja kokemaan sellaista sekasortoa kuin nämä lapset ovat kokeneet. Autamme heitä, mutta emme voi tehdä tarpeeksi. Vain kestävä tulitauko voi lopettaa tämän kärsimyksen.

Lavrov: Sotatoimet jatkuvat



Luoteis-Syyriassa tapettiin tai vammautui YK:n mukaan vähintään 77 lasta pelkästään tammikuun aikana. Helmikuun 25. päivänä kymmeneen kouluun ja päiväkotiin kohdistuneissa iskuissa raportoidaan yhdeksän lapsen kuolleen ja kymmenien haavoittuneen. Arviolta 280 000 lapsen koulunkäynti on vakavasti vaarantunut taistelujen suorien ja epäsuorien seurausten vuoksi.

Järjestöt vaativat kansainvälistä yhteisöä lisäämään ponnistelujaan rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi Syyrian kriisiin. Idlibin taisteluissa Turkki tukee Syyrian hallitusta vastaan taistelevia kapinallisia ja Venäjä Syyrian hallitusta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tiistaina Helsingissä, ettei maa vähennä sotatoimiaan Syyriassa.

– Emme voi lopettaa taistelua terrorismia vastaan pakolaisongelman ratkaisemiseksi.