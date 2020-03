Lehtikuva/Ozan Kose

Kriisipuhe valtasi poliitikot ja median. Vasemmistomeppi muistuttaa, että kriisissä ovat politiikan pelinappuloiksi joutuneet turvaa hakevat ihmiset.

Puheet kovenevat samaan aikaan, kun Turkin ja Kreikan rajalle pakkautuneiden ihmisten ahdinko syvenee. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi eilen, että Eurooppaan saattaa pian pyrkiä miljoonia ihmisiä. Erdogan väitti, että rajoilla on jo nyt satoja tuhansia.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Turkissa on neljä miljoonaa pakolaista, joista noin 3,6 miljoonaa syyrialaisia. Nyt Turkkiin pyrkii lisää ihmisiä Syyrian Idlibistä. Turkki on itse kärjistänyt tilannetta kiihdyttämällä Syyrian vastaisia sotatoimia alueella.

Suomessa hysteriaa loivat maanantaina perussuomalaiset ja kokoomus vaatimalla hallitukselta nopeita kriisitoimia. Kokoomuksen kielenkäytössä tilanne Kreikan ja Turkin rajalla on ”kansainvaelluskriisi”, perussuomalaisten ”siirtolaiskriisi”.

Ylen haastattelussa presidentti Sauli Niinistö puhui ”hallitsemattoman kansainvaelluksen toisesta aallosta”.

Vasemmistoliiton meppi Silvia Modig palauttaa keskustelua perusasioihin:

ILMOITUS

”Yksi asia on mielestäni harvinaisen selvä: turvapaikkapolitiikan pitää perustua ihmisoikeuksiin.”

”EU:n jäsenmaiden on nyt todella päästävä sopuun pakolaispolitiikasta. Rajavaltioita on tuettava ja vastuu tilanteesta on jaettava solidaarisesti kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Jos jäsenmaat eivät pääse yhteisymmärrykseen turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta tasaisesti ympäri Eurooppaa, on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle annettava valtuudet tehdä tämä jako”, Modig kirjoittaa.

Kyse on perusoikeudesta



Hän muistuttaa, että oikeus hakea turvapaikkaa on kansainvälisten sopimusten suojaama perusoikeus.

Modig kuvailee kirjoituksessaan tilannetta Turkin ja Kreikan rajalla vakavaksi ja kaoottiseksi. Turkin presidentti Erdogan avasi rajan vastoin EU:n kanssa tehtyä sopimusta. Kreikka ilmoitti, että se ei ota kuukauteen vastaan turvapaikkahakemuksia.

Modigin mukaan presidentti Erdoğan ei ole luotettava kumppani EU:lle, mutta hänestä on käsittämätöntä, että EU:n johtajilta on tullut vain Kreikan toimintaa tukevia kommentteja.

”Kaiken tämän kaaoksen keskellä ovat rajalle saapuneet ihmiset, jotka ovat lähteneet liikkeelle hakemaan turvaa. Eivät he ole jättäneet kotiaan tai läheisiään vain paremman elämän toivossa, vaan koska monen on ollut pakko. Nyt heistä on tullut poliittisia pelinappuloita.”

”Tämäkö on eurooppalaisia arvoja kuvaavaa toimintaa? Kielletään perusoikeus hakea turvapaikkaa, ammutaan ihmisiä kyynelkaasulla, ei päästetä kumiveneissä olevia perheitä rantautumaan. Turkin avattua rajansa yksi lapsi on jo hukkunut Kreikan rannikolla siirtolaisia kuljettaneen veneen kaaduttua.”