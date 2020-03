Lehtikuva/Bulent Kilic

”Vuoden 2015 tilanteen estäminen” yhdistää oppositiota.

EU:n ulkoministerit pitävät ylimääräisen kokouksen perjantaina 6.3. Turkin ja Syyrian tilanteesta, sekä tilanteesta EU:n ulkorajoilla, ilmoitti pääministeri Sanna Marin maanantaina iltapäivällä.

EU-lähettiläät käsittelevät tilannetta jo tänään Brysselissä. Myös ylimääräinen sisäministerien kokous on harkinnassa.

Suomessa oppositiossa olevat perussuomalaiset ja kokoomus vaativat nopeita kriisitoimia. Kokoomus vaatii poikkeusolotoimivaltuuksia ”kansainvaelluskriisin” varalta lakiin. Perussuomalaisten mukaan Eurooppa on uuden ”siirtolaiskriisin” kynnyksellä.

– Vuoden 2015 tapahtumien jälkeen Euroopan unioni ei ole pystynyt tekemään turvapaikkalainsäädäntöönsä tai Schengen-järjestelmään sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka vähentäisivät Euroopan houkuttelevuutta elintasosiirtolaisten kohteena tai ehkäisisivät turvapaikkajärjestelmän laajamittaista hyväksikäyttöä ja turvapaikkashoppailua, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

– Vuoden 2015 tilanne on estettävä tilanteessa kuin tilanteessa, silloinkin, jos ulkorajavaltiot ja EU eivät kykene turvaamaan Turkin vastaista ulkorajaansa. Mahdollinen kansainvaellus kolkuttelee ovella, ja Marinin hallitus vaikuttaa olevan housut kintuissa ja kykenemätön reagoimaan, syyttää kansanedustaja Heikki Vestman, joka on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen seitsemän muun kokoomusedustajan kanssa.

”Turvapaikanhakijat kuukaudeksi rajavyöhykkeelle”



Kokoomuksen kansanedustajat vaativat EU:n turvapaikkadirektiivin mahdollistaman rajamenettelyn lisäämistä ulkomaalaislakiin. Sen mukaan turvapaikanhakijoita voidaan pitää neljä viikkoa rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä päästämättä heitä maahan.

Rajamenettelyssä voidaan käsitellä ja ratkaista nopeutetun turvapaikkamenettelyn hakemukset ja perusteettomasti maahan pyrkivät käännyttää. Sen aikana voidaan myös arvioida turvallisuusriskit säilöön ottamista varten.

– Rajavyöhykkeelle tulee perustaa palautuskeskuksia, joista laittomasti maahan pyrkivät käännytetään takaisin. Järjestelmän väärinkäyttäjiä kuten soluttautuneita terroristeja ja muita rikollisia ei saa päästää maahan, Vestman vaatii.

”Sisärajatarkastukset koko EU-alueelle”



Perussuomalaiset haluavat Suomen EU:n jäsenenä ajavan sisärajatarkastusten tilapäistä palauttamista koko EU-alueelle.

– Kaikkien jäsenmaiden tulee systemaattisesti ja pikakäsittelyssä hylätä turvapaikkahakemukset ihmisiltä, jotka saapuvat toisesta jäsenmaasta, sanoo puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra.

Perussuomalaisten mielestä Turkki on turvallinen maa, eikä EU-mailla ole mitään syytä ottaa sieltä turvapaikanhakijoita vastaan.

Välittömänä toimena Halla-aho ja Purra vaativat tehostamaan rajavalvontaa Ruotsin-vastaisella rajalla.

– Ruotsin puolelta tulevat turvapaikanhakijat on pysäytettävä rajalla ja heidän hakemuksensa on hylättävä ilmeisen perusteettomina. Henkilöt, joita ei syystä tai toisesta voida käännyttää tai palauttaa muualle, on sijoitettava niin, että heillä ei ole pääsyä muuhun yhteiskuntaan.

”Mikään maa ei kestä hallitsematonta määrää”



Kokoomuksen Vestmanin mukaan Suomessa on käytävä rehellinen keskustelu siitä, kuinka paljon Suomi voi ylipäätään ottaa turvapaikkahakemuksia käsittelyyn.

– Tämä on välttämätöntä, koska minkään maan viranomais- ja oikeusjärjestelmä saati julkinen talous eivät kestä hallitsemattomia määriä maahantulijoita. Suomen tulee säätää vastaavista poikkeusolotoimivaltuuksista kuin Itävalta hallitsemattomaan maahantuloon varautumiseksi. Suomen rajalliset voimavarat tulisi kohdentaa heikoimmassa asemassa olevien kuten naisten ja lasten auttamiseen.