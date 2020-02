Työmarkkinoilla Metsäteollisuus ry sopi sopimukset Paperiliiton ja Teollisuusliiton kanssa. Varsinkin mekaanisen metsäteollisuuden sopimus oli tiukassa.

Metsäteollisuudessa työnantajan ehdottama leikkauslista oli pitkä, minkä vuoksi työtaisteluun ajauduttiin. Valtakunnansovittelijalla käytiin useaan otteeseen.

Melskeessä kävi selväksi, että Metsäteollisuudella oli ja on halua vahvistaa työnantajan direktio-oikeutta. Intohimot direktion vahvistamisessa tuntuvat kohdistuvan työaikaan, jotta duunarista saataisiin revittyä suurin mahdollinen hyöty, mutta samalla unohtaen, että työtä tekee ihminen, jolla on elämää työn ulkopuolellakin. Metsäteollisuuden vaihdelaatikossa on iso ”D” päällä, saa nähdä mihin se tulevaisuudessa johtaa. Nyt se johti työtaisteluihin.

Työmarkkinoilla on alkamassa seuraava erä, julkisen puolen neuvottelut. Hoitajat ovat vaatimassa kuoppakorotusta teollisuuden korotusten päälle. Hoitajien palkkaus vaatii tosiaan korjausta, jotta menneisyydessä tehtyjä virheitä saadaan paikkailtua ja naisvaltaisen hoitoalan ansiotaso nostettua työn ja koulutuksen vaativuutta vastaavaksi.

Hoitoalan palkkataso on myös yksi alan houkuttelevuustekijä, hoitajien kunnollinen palkka varmistaa sen, että alalle hakeutuu opiskelijoita ja alalla olevat eivät haikailisi muihin hommiin tai vaikkapa Norjaan, palkkatason vuoksi.

Keskustelu julkisen puolen kulujen kasvusta, jos hoitajia palkitaan paremmin, on surullista. Hoitajat, jotka taatusti antavat työssään sydämestään sen minkä pystyvät, ansaitsevat arvostusta työstään arvostuksen kaikissa muodoissa, myös tilipussissa.

Jokainen on todennäköisesti sairaalassa jossain vaiheessa elonsa tiellä, kysynkin haluatko sinä, että sinua hoitaa hyvinvoiva, kunnollisesti palkattu hoitoalan ammattilainen? Minä haluan.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 3. varapuheenjohtaja ja pääluottamusmies.