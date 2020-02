Lehtikuva/Kirill Kudryavtsev

Surkovin lähtö Kremlistä viime viikolla käynnisti huhumyllyn siitä, onko Putinin Ukrainan-politiikassa tapahtumassa muutos.

Viime viikon tiistaina Venäjän presidentinhallinnosta eronnut tai erotettu Vladislav Surkov antoi tämän viikon keskiviikkona haastattelun, jossa hän käytännössä kiisti Ukrainan valtiollisen olemassaolon.

Surkovin mukaan”ei ole Ukrainaa. On ukrainalaisuutta. Se tarkoittaa tietynlaista mielenhäiriötä, äkillistä intohimoa äärimmilleen vietyyn etnografiaan.”

”Sen [Ukrainan] paikallinen historia on niin verinen. Se on sekasotku eikä valtio. [—] Siellä ei ole kansakuntaa. […] Ainoa kysymys on se, onko Ukraina jo mennyt vai eikö se vielä ole mennyt”, Surkov jatkoi.

”Ukraina on sekasotku eikä valtio.”

”Tehokas pakottaminen veljellisiin suhteisiin on historiallisesti katsoen osoittautunut ainoaksi tehokkaaksi menetelmäksi Ukrainan suhteen”, totesi Surkov myös.

Harmaa eminenssi

Vladislav Surkovia on pitkään pidetty presidentti Vladimir Putinin presidentinhallinnossa ehkä tärkeimpänä taustavaikuttajana. Häntä on kutsuttu Putinin ”harmaaksi eminenssiksi”. Erityisesti Surkovin kädenjälkeä on pidetty merkittävänä Venäjän Ukraina-politiikassa.

Viikkoa ennen Surkovin eroa ilmoitettiin, että presidentinhallinnon varapäällikkö Dmitri Kozak saa Ukrainan vastuulleen.

Surkovin lähtö Kremlistä käynnisti huhumyllyn siitä, onko Putinin Ukrainan-politiikassa tapahtumassa muutos. Yhden teorian mukaan Surkovin lähtö voisi tarkoittaa sitä, että Putin olisi aiempaa valmiimpi tekemään kompromisseja paikoilleen juuttuneessa Itä-Ukrainan sodassa.

Sinänsä ei ole uutta, että korkea-arvoiset venäläiset suhtautuvat halveksuvasti, pilkallisesti tai vähättelevästi Ukrainan itsenäisyyteen.

Vain muutama päivä sitten Putin itse sanoi Tassin haastattelussa, että Venäjän ja Ukrainan pitäisi ”integroitua”.

Pitkä ura presidentin lähellä

Surkov kehitti aikoinaan termit ”suvereeni demokratia” ja ”ohjattu demokratia” kuvaamaan Venäjän poliittista järjestelmää.

55-vuotias Surkov toimi Venäjän presidentinhallinnossa vuodesta 1999 vuoteen 2011. Sen jälkeen hän oli ensimmäinen varapääministeri joulukuusta 2011 toukokuuhun 2013, minkä jälkeen hän palasi presidentinhallintoon.