Suomessa on tähän mennessä todettu kaksi koronavirustapausta.

Eduskunnan kyselytunti on tämän viikon osalta peruttu. Kyselytunnin sijaan pääministeri Sanna Marin (sd.) antaa kello 16 alkavassa täysistunnossa pääministerin ilmoituksen Suomen varautumisesta koronavirukseen.

Vielä eilen eduskunta tiedotti, että kyselytunti järjestetään normaalisti torstaina kello 16-17. Marinin oli vasta kyselytunnin jälkeen tarkoitus antaa pääministerin ilmoitus.

Torstaiaamuna eduskuntatiedotus lähetti tiedotteen, jossa kerrottiin kyselytunnin perumisesta. Syy muutokseen on se, että nyt pääministerin ilmoitus näytetään myös suorana lähetyksenä Yle TV1-kanavalla.

Eduskunnan viestinnästä kerrottiin, että kansanedustajilta oli tullut toiveita siirrosta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kommentoi asiaa mikroblogipalvelu Twitterissä. Honkasalo kirjoitti toivovansa, että keskustelu pysyy asiallisena.

– Todella tärkeää, että tietoa varautumisesta annetaan eduskunnalle. Näin vakavalla asialla politikointi ei sen sijaan ole minusta tervetullutta.

Ennen kyselytuntia hallitus järjestää tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta. Kello 13.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa ovat paikalla pääministerin lisäksi valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Suurin osa parantunut normaalisti

Koronavirus on lähtenyt leviämään Kiinasta, jossa valtaosa tartunnoista on todettu kahdessa maakunnassa (Wuhan ja Hubei). Suomessa oli 26.2. mennessä todettu kaksi koronavirustapausta. Euroopassa tartuntoja on todettu eniten Italiassa.

Valtaosa koronavirustartunnan saaneista on toipunut siitä normaalisti.

– Kiinan tartuntatautiviraston 17.2.2020 julkaistun selvityksen mukaan noin 81 % raportoiduista tapauksista on ollut lieviä ja he toipuvat normaalisti, 14 % on todettu keuhkokuume ja/tai hengenahdistusta ja noin 2 % sairastuneista on tähän mennessä kuollut tautiinsa. Suurin osa vakavampia oireita saaneista on ollut iäkkäitä miehiä ja monella on lisäksi jokin perussairaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo verkkosivuillaan.