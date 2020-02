Lehtikuva/Odd Andersen

Demarit säilyivät Hampurin maapäivien suurimpana puolueena tuntuvista menetyksistä huolimatta. Vihreät ja vasemmistopuolue Linke lisäsivät kannatustaan. Koko oikeisto kärsi pahan tappion.

Hampurin vaaleihin kohdistui Saksassa monesta syystä tavanomaista suurempi huomio. Niiden tuloksella saattaa olla vaikutusta myös liittohallituksen, oikeiston ja demarien ”suuren koalition”, tulevaisuuteen.

CDU on syvässä kriisissä puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauerin ilmoitettua luopuvansa puheenjohtajuudesta ja tavoittelemasta liittokanslerin tehtävää.

CDU:n maapäiväryhmän liittoutuminen äärioikeiston kanssa Thüringenin osavaltion pääministerivaalissa vastoin Kramp-Karrenbauerin nimenomaista kieltoa vei loputkin hänen heikentyneestä arvovallastaan. CDU:ssa on ryöpsähtänyt taistelu puolueen linjasta ja puheenjohtajuudesta.

Kristillisdemokraateille herui enää 11,2 prosenttia äänistä.

Repivien kriisien vaivaamat sosiaalidemokraatit valitsivat ennen joulua jäsenäänestyksen tuloksena uuden johtokaksikon, joka on selvästi kallellaan vasemmalle. Saskia Esken ja Norbert Walter-Borjans yrittävät nyt saada vakautettua puolueen sisäisen tilanteen, mikä on yhtenä edellytyksenä kannatuksen elpymiselle nykyisestä aallonpohjasta.

Punavihreä hallitus jatkaa Hampurissa

SPD ja vihreät ovat viisi vuotta hallinneet yhdessä Hampuria demaripormestarin johdolla, ja yhteistyö jatkunee. Tosin demarit kärsivät tuntuvan tappion (6,6 prosenttiyksikköä) ja menettivät äänestäjiä erityisesti vihreille, mutta myös Linkelle. SPD sai 39 prosenttia äänistä ja 50 paikkaa.

Vihreiden kannatus liki tuplaantui, ja 24,2 prosentin äänimäärä toi 31 paikkaa. Demareilla ja vihreillä on yhdessä tuntuva enemmistö 121-paikkaisilla maapäivillä. Mielipidetiedustelut tosin ennakoivat vihreille tuntuvasti parempaa tulosta.

Linken voittokulku Thüringenissä ei heijastunut kannatukseen Hampurissa. Puolueen asema on toinen: Linke on pitkään ollut Hampurissa selkeä oppositiovoima, kun taas Thüringenissä se on ollut selkeä vaihtoehto hallitusvallalle ja viimeiset viisi vuotta johtava hallituspuolue.

Äänimääräänsä Linke kasvatti vajaalla prosenttiyksiköllä 9,1:een ja paikkamääräänsä yhdellä ja sai 12 edustajaa maapäiville. Vihreiden ohella se onnistui parhaiten aktivoimaan aikaisemmin äänestämättä jättäneitä.

CDU:lle kaikkien aikojen tappio

Kristillisdemokraattien ja liberaalien sopuilu äärioikeiston kanssa Thüringenissä söi kannatusta Hampurissa, joskin niin CDU kuin FDP:kin ovat olleet heikoissa kantimissa muutoinkin.

Hampuri on perinteisesti ollut demarien vahva linnake, mutta CDU pystyi vuonna 2004 murtautumaan suurimmaksi puolueeksi 47 prosentin ääniosuudella ja sai vielä seuraavissakin vaaleissa 43 prosentin tuloksen.

Nyt tulos on 11,2 prosenttia, pudotusta 4,7 prosenttiyksikköä. Puolue menetti kannattajia ennen kaikkea vihreille. CDU on menestynyt osavaltiovaaleissa heikommin vain kerran, Bremenissä vuonna 1951.

FDP ylitti alustavan tuloksen mukaan hipoen viiden prosentin äänikynnyksen. Tarkistuslaskenta voi kuitenkin pudottaa puolueen maapäiviltä.

Hampurin maapäivät oli ensimmäinen osavaltioparlamentti, johon AfD (Vaihtoehto Saksalle -puolue) pääsi viisi vuotta sitten. Nyt näytti ääntenlaskun alussa siltä, että puolue voi pudota. Useiden puolueiden vaalivalvojaisissa siitä jo iloittiin. Lopulta AfD kuitenkin ylitti äänikynnyksen, joskin kärsi selvän tappion.

Vihreät ja Linke nuorten puolueita

Vihreät ja Linke saivat alle 35-vuotiaista äänestäjistä kokonaistulosta suuremman osuuden, vihreät jopa kolmanneksen näistä ikäluokista ja Linke 13–14 prosenttia. Sen sijaan SPD ja CDU jäivät tuntuvasti alle kokonaistuloksen. Kahdessa vanhimmassa ikäluokassa nämä ”vanhat puolueet” sen sijaan olivat ylivoimaisia.

Naisten ja nuorten sekä maahanmuuttajien osuus ehdokkaista oli aikaisempaa suurempi. Se näkyy myös valituksi tulleiden joukossa.

Kolmen puolueen, vihreiden, Linken ja FDP:n, kärkiehdokas oli nainen. Linken kärkiehdokkaana oli maahanmuuttajataustainen ja sateenkaariväkeen kuuluva Cansu Özdemir.