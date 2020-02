Kokoomusta tuntuu jakavan kysymys siitä, mennäänkö äärioikeistolaiseen hallitukseen mieluiten kokoomuslaisen vai perussuomalaisen pääministerin johdolla.

Valtakunnanjohtajan apulaisen roolia itselleen on jo pitkään pedannut Wille Rydman, joka avoimesti haaveilee pääsevänsä hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Kysyttäessä lukuisista persuista, jotka ovat saaneet rikostuomion muun muassa kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, Rydman vastasi, että kaikissa puolueissa on ”erikoisjeppejä”. Tässä on ainakin kolme virhettä.

Kaikissa puolueissa itse asiassa ei ole fasistisen ihmiskuvan omaavia ihmisiä. Eikä varsinkaan kansanedustajina. ”Rapatessa roiskuu ja tekevälle sattuu”, kommentoi PS:n eduskuntaryhmän johtaja ryhmänsä väkivaltapuheita. Ihan kaikille ei ole sattunut.

Lisäksi Jussi Halla-aho on puolueen puheenjohtaja eikä mikään erikoisjeppe. Puoluekokous on valinnut hänet edustamaan koko puolueen linjaa ja ääntä. Hän ei ole puolueensa marginaalia vaan keihäänkärki.

Toisin kuin joskus esitetään, Halla-aho ei pyri suitsimaan puolueensa sinimustimpia etnonationalisteja vaan hän kuuluu itse heihin. Fasismia ihailevan erikoisjepen johtamalle puolueelle voisi natsata jokin muukin määre kuin ”populistinen”.

Tässä olisi tietysti Petteri Orpolla ollut tuhannen taalan paikka tehdä pesäeroa oppositiopuolueeseen ja sanoa, että kokoomus ei rupea flirttailemaan fasismin kanssa. Sen sijaan Petteri Orpo rupesi flirttailemaan fasismin kanssa.

ILMOITUS

Hän liputtaa äärioikeistohallitusta, jota kuitenkin johtaa kokoomus, mitä yksityiskohtaa vähemmistöt ja ei-toivotut varmasti arvostavat uudelleenkoulutusleireillä. Sipilän hallituksen maahanmuuttolinja oli Halla-ahon kirjoittama ja Halla-ahon porukan lähdettyä hallituksesta linja pysyi samana – allekirjoittajina Sipilä, Soini ja Petteri Orpo.

Halla-aho tosin vastasi, ettei kokoomus ole kovin kiinnostava hallituskumppani, joten Orpo nolasi itsensä ja puolueensa turhaan.

Kokoomuksessa on aina ollut niin sanottuja kurin ja järjestyksen ihmisiä.

Nämä kokoomuksen erikoisjepet ovat innokkaasti kannattaneet kuningasvaltaa, punaorpojen kiusaamista, lapsilisien huonontamista, Suur-Suomea, naisten aseman huonontamista, maahanmuuttajien vainoa ja kaikkea muuta äärioikeistolaista. Joskus erikoisjepet ovat johtaneet puoluetta, joskus olleet siellä marginaalissa.

Viime vuosikymmeninä kokoomuksessa on herännyt toinenkin linjaus, liberalistit. Markkinoiden vapauttaminen ja demokratian kannattaminen on yhdistynyt kaikenlaisten muidenkin vapauksien kannattamiseen. Sallitaan homoliitot, suitsitaan rasismia, ovet auki Eurooppaan. Jyrki Kataisen aikana liberaali virtaus oli vallalla.

Sivistysporvareita on molemmissa kokoomus-leireissä, mikä ehkä ainoana asiana erottaa kokoomuksen erikoisjepet perussuomalaisista. Yhdet luukuttavat Wagneria fantasioidessaan totalitarismista, toiset Popedaa.

Oli ilo huomata, että kokoomus ei ole täysin erikoisjeppejen talutusnuorassa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on ennenkin haastanut pj Petteri Orpoa ja niin nytkin. Hän kirjoitti, että ”ihmisarvon tinkimättömästä kunnioittamisesta, vahvasta edelläkävijyydestä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kaupungin aktiivisesta kansainvälistämisestä ei kompromissata eikä näihin peruskysymyksiin jyrkästi toisin suhtautuvien kanssa flirttailla”.

Ei se niin vaikea ollut!

Suur-Suomea yritettiin jo, ei onnistunut. Kehottaisin kansanedustaja Rydmania ja muita erikoisjeppejä siirtymään 1920-luvulta 2020-luvulle, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa puolustavaksi sivistysporvariksi. Wagnerista voi silti tykätä.

Kirjoittaja on kirjailija, pelisuunnittelija ja yrittäjä.