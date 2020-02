Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kela kertoi muutama viikko sitten, että mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvu jatkuu jyrkkänä. Mielenterveyteen liittyvät syyt ovat nyt nousseet johtosijaa vuosikymmenet pitäneen syyn eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien tasolle. Käänne huonompaan on tapahtunut vuoden 2016 jälkeen. Mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kasvanut vuosien 2016 ja 2019 välillä peräti 43 prosenttia.

Mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ovat kasvaneet kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä naisilla. Naisilla sairauspoissaolon yleisin syy ovat mielenterveyden häiriöt, miehillä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Fyysiset sairaudet olivat suurin kansanterveyshaaste silloin, kun terveyskeskusjärjestelmämme rakennettiin. Nyt mielenterveyden ongelmat ovat työkyvyttömyyseläkkeiden tavallisin syy.

Mielenterveysjärjestöt ovatkin korostaneet sen varmistamista, että sote-uudistuksen toteutuksessa perusterveydenhuollolla on valmiudet ehkäistä ja hoitaa juuri mielenterveyden ongelmia. Tähän hyvä työkalu olisi terapiatakuu, jota koskeva kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä.

Jos kansalaisaloitteen ajama lakimuutos toteutuisi, mielenterveysavun piiriin pääsisi jo heti ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Terapiatakuu kattaisi suunnitelmallisen ja tavoitteellisen lyhyen psykoterapeuttisen hoidon.

Alan järjestöt katsovat, että terapiatakuu toteuttaa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suosituksen, jonka mukaan vaikuttavaksi todetut psykoterapeuttiset hoidot kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. Ne korostavat myös, että varhain toteutettu hoito on tehokkain ja säästää yhteiskunnan varoja.

Myös työterveyspuolella on terästytty mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Syy on selvä, kuten Yle kertoi alkuviikosta: mielenterveysongelmien räjähdysmäinen kasvu on yllättänyt työnantajat. Ne ovat yhdessä työterveyshuoltonsa kanssa kehitelleet digitaalisia palveluja työntekijöille ikään kuin ensiavuksi. Tarjolla on chat -palveluja ja nettitapaamisia psykologin tai psykoterapeutin kanssa. Nettipalveluista on monissa yrityksissä ollut paljon apua. Esimerkiksi Lidlistä kerrotaan, että sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työterveyskustannusten ja työtapaturmien vähentymisestä on syntynyt jopa miljoonan euron säästöt vuositasolla.

Toivottavasti mielenterveysavun saanti helpottuu muuallakin kuin työterveydessä. Nykyiselläänhän psykoterapiahoitoa voi joutua odottamaan kuukausia, mikä on aivan liikaa esimerkiksi vakavaa masennusta potevalle.