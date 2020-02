All Over Press/Rex

Raharikkaat ovat silti liikekannalla myös Saksan futiskentillä.

Jalkapalloilevasta maailmasta löytyy roppakaupalla miljonäärejä, jotka ovat hankkineet seuroja leikkikaluikseen. Saksasta mellastusta on rajoittanut ns. 50+1 -sääntö, jonka myötä kahdella korkeimmalla sarjatasolla pelaavien seurojen omistuksen enemmistön on pitänyt pysyä seurojen jäsenillä.

Tämän myötä ottelulippujen hintataso on pysynyt kohtuullisena ja esimerkiksi seisomakatsomoita on edelleen huomattavan paljon eri stadioneilla. Säännöstä käytiin perinpohjaiset keskustelut muutama vuosi sitten, mutta enemmistö seuroista halusi pidättäytyä vanhassa.

Raharikkaat ovat silti liikekannalla myös Saksan futiskentillä. Viime kesänä 43-vuotias sijoittaja Lars Windhorst iski todella isot rahat peliin satsatessaan Hertha Berliniin peräti 125 miljoonaa euroa saaden seurasta täten 37,5 prosentin omistuksen. Myöhemmin hän hankki seurasta vielä 12,4 prosenttia reilulla 100 miljoonalla saaden lopulta 49,9 prosentin maksimiomistuksen.

Windhorst on konkurssien ja lakijuttujen karaisema sijoittaja, jonka tuorein rahantekokone on sijoitusfirma Tennor. Se on tarjonnut pääomaa yrityksille niiden arvon kasvattamisen ajatuksella, ja rahaa on laitettu niin alusvaatteisiin, laivanvarustukseen kuin kaivoksiin ja nyt jalkapalloon. Vaikka Herthaa on pidetty aiemmin särmättömänä seurana, on Windhorstin aikeissa luoda paljon liiketoimintaa niin fanituotepuolelle, mainosmyyntiin kuin VIP-asiakkaiden suuntaan. Tämä vaatii satsauksia myös ulkokuoreen ja kentälle.

Tämä on johtanut rahan polttamiseen Saksan pääkaupungissa. Vasta sulkeutuneessa tammikuun siirtoikkunassa suurin satsaaja koko Euroopassa oli juuri Hertha, joka osti uusia pelaajia peräti 78 miljoonalla eurolla. Seuraan tulivat muun muassa AC Milanin puolalaiskärki Krzystof Piatek 27 miljoonalla ja VfB Stuttgartin puolustava keskikenttä Santiago Ascacibar 11 miljoonalla.

Liekö kyseessä ollut turhuuksien rovio, koska urheilulliset tulokset eivät ole ainakaan vielä häävit. Helmikuun puolivälissä Hertha killuu pelottavan lähellä putoamissijoja, eikä viime marraskuussa seuraan värvätty maajoukkuelegenda Jürgen Klinsmann pysynyt Herthan luotsina kuin kymmenen viikkoa. Rahalla mälläävää Windhorstia korpeaa varmasti sekin, että Berliinin ykkösseura on tällä hetkellä niukasti ensimmäistä kauttaan korkeimmalla sarjatasolla pelaava itäpuolen Union Berlin.

Herthan tilanteesta kertonee paljon sekin, että Klinsmann kertoi itse erostaan Facebookissa ennen seuran virallista tiedotetta. Aiemmin niin Saksan kuin USA:n maajoukkuetta vetänyt Klinsmann kertoi, ettei pysty täysin luottamaan ihmisiin ympärillään.

Ongelmien ytimenä on pidetty urheilutoimenjohtaja Michael Preetzia. Entisen Bundesliigapelaajan meriitit johtoportaassa eivät ole kovinkaan kummoiset, mutta hän on silti saanut olla töissään yli kymmenen vuotta. Yksi asia on ollut pysyvää eli seurassa vallinnut kokonaisvaltainen sekavuus.

Vakiokierroksella kolmen ottelun voittoputkessa purjehtiva yllättäjänousija Sheffield United saa vastaansa sarjapaikkansa puolesta kamppailevan Brightonin. Kotijoukkue saattaa päästä hyvinkin eurokentille, ja puolustus pitää. Varma ykkönen. Championshipin kärkijoukkue West Bromwich ottaa mittaa vieraissa Bristol Citysta, joka on laadukas joukkue. Silti WBA on selkeä suosikki, silti kakkosen oheen risti.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 22.2. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2(1), 1, 1(X), 1, 1, 1(X), 1, 1, 1(2), 1, 1(X), 1(X), 1.

VIIKON VÄITE: Manchester Cityn sulkeminen kahdeksi vuodeksi europelien ulkopuolelle sen rikottua taloudellisen reilun pelin sääntöjä oli odotettavissa. Seura on myös Valioliigan omien taloustutkintojen kohteena, mutta esimerkiksi manageri Pep Guardiola uhoaa jäävänsä seuraan vaikka tie veisi Kakkosliigaan asti. Nähtäväksi jää.