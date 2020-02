Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kunnissa valta vaihtuu vauhdilla reilun vuoden päästä, jos puolueiden kannatusluvut pysyvät nykyisellään. Perussuomalaiset hyppää viime kuntavaalien viitossijalta ykköseksi. Kakkosena kannatusluvuissa oleva kokoomus tipahtaa kunnissakin kakkoseksi.

Suurimman kuntapuolueen paikasta taistelee myös pääministeri Sanna Marinin johtama SDP. Puolue oli viime kuntavaaleissa kokoomuksen kannoilla lähes 20 prosentin kannatuksella. Keskustaa uhkaa romahdus, jos puolue ei piristy. Vihreiden ja vasemmistoliiton valtakunnallinen kannatus on edellisten kuntavaalien tasoa, toisin kuin entisten suurten puolueiden luvut ovat olleet laskussa.

Nykyisillä kannatuslukemilla kuntien valtuustossa tapahtuisi valtava muutos. Perussuomalaisten nousu lähti liikkeelle vuoden 2008 kuntavaaleissa vajaan kuuden prosentin kannatuksella. Puolue on kasvanut ykköseksi reilussa kymmenessä vuodessa. Kannatus jakautui eduskuntavaaleissa ympäri maata, mikä on kuntavaaleissa iso etu.

Äänestäjällä on taipumus hypätä voittajan rattaille. Jokainen uusi mielipidemittaus synnyttää otsikoita ja vahvistaa voimansa tunnossa olevaa puoluetta ja sementoi kannattajien puolueuskollisuutta.

Kuntien tilanne on otollinen perussuomalaisten populismille. Kuntien talous on sukeltanut syvälle. Helsinkiä lukuun ottamatta talous sakkaa myös isoissa kaupungeissa poikkeuksellisen pahasti. Muuttoliike jyllää.

ILMOITUS

Heikentyvä kuntatalous syö palveluja, ja tyytymättömyys ja protestimieliala leviävät. Maaperä katteettomille lupauksille kasvaa.

Kunnissa unohtuu, että perussuomalaiset olivat leikkaamassa Sipilän hallituksessa kuntatyöntekijöiltä lomarahoja. Tunteisiin vetoavaan populismiin järkipuhe puree heikosti.

Kuntavaaleihin on vielä reilu vuosi, mutta aika käy yllättävän lyhyeksi. Kuntavaaleissa voima on ehdokkaissa, ja ihmisten arkeen vastaavat ehdokkaat ovat avainasemassa. Ja mitä enemmän puolueella on ehdokkaita, sitä paremmin äänestäjät tarttuvat.

Hallituksen on syytä myös onnistua tavoitteissaan myös kuntarauhan säilyttämiseksi.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi