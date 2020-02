Lehtikuva/Aris Messinis

Perussuomalaiset torjuisi Kreikan avunpyynnön, koska ”ratkaisu ei olisi kestävä”.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö on aloittanut keräyksen pakolaisten ja siirtolaisten auttamiseen Kreikassa. Morian 2 200 ihmiselle suunnitellulla pakolaisleirillä on nyt yli 18 000 ihmistä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan. Heistä yli 5 000 on lapsia, jotka elävät Moriassa tai sen lähistöllä Lesboksen saarella.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan leirin olot ovat ajaneet monet lapset vahingoittamaan itseään ja jopa yrittämään itsemurhaa.

Konfliktialueilta tulleet lapset saattavat olla jo valmiiksi traumatisoituneita.

”Nyt he ovat pakolaisleirillä Kreikassa, jonka olot traumatisoivat heitä entisestään. Monilla lapsipotilaillamme on psyykkisiä oireita: heillä on paniikkikohtauksia, toistuvia painajaisia ja ahdistusta”, mielenterveyskonsultaatiota lapsille tarjoava järjestö kuvailee.

Sen vastaanotolla hoidetaan myös palovammoja tai häkämyrkytyksen saaneita ihmisiä, koska lämpiminä pysyäkseen monet sytyttävät tulia telttoihinsa.

ILMOITUS

Suomen hallitus ei ole vielä päättänyt, ottaako Suomi vastaan ilman vanhempiaan olevia lapsia Kreikan leireiltä. Torstaina eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavana ollut sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi STT:n mukaan , ettei kyse ole siitä, että hallitus ei olisi onnistunut tekemään päätöstä. Keskustelu jatkuu sisäministeriön tekemän selvityksen pohjalta.

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan Riikka Purran (ps.) mukaan perussuomalaiset torjuisi Kreikan avunpyynnön, koska ”ratkaisu ei olisi kestävä”.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan monien jääminen jumiin Lesboksen saarelle, on suoraa seurausta niin kutsutusta EU- ja Turkki-sopimuksesta. Kun sopimus tuli voimaan vuonna 2016, pakolaiset ja siirtolaiset jäivät epävarmuuteen Kreikan saarille ilman tietoa tulevasta.

Järjestö lakkasi vastaaottamasta EU:n rahoitusta, kun sopimus astui voimaan. Siksi se vetoaa nyt yksityisiin lahjoittajiin.