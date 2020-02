Lauri Hannus

Vesi on meidän -keräsi lähes 90000 nimeä

Kansalaisaloite luovutettiin tarkastettavaksi, minkä jälkeen se viedään eduskuntaan.

Vesi on meidän –kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi luovutettiin tänään torstaina 20. helmikuuta Digi- ja väestötietovirastolle. Aloitteella on 89 345 allekirjoittajaa. Digi- ja väestötietoviraston tarkastettua kansalaisaloitteen allekirjoitukset se voidaan luovuttaa eduskunnan käsittelyyn.

Kansalaisaloitteita on tehty 1 100. Vesi on meidän keräsi kolmanneksi nopeimmin eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja se on kuudenneksi eniten allekirjoittajia taakseen saanut.

Vesi on meidän -kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt ovat Joona Mielonen Kotkasta, Olli Kohonen Oulusta, Hilkka Haaga Oulusta, Heidi Hietalahti Oulusta, Vesa Plath Jyväskylästä ja Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä. He ovat kaikki vasemmistoliiton aktiivitoimijoita.

Vesi on meidän käynnistyi 31.1.2020. Sen alle kolmessa viikossa saama valtava tuki osoittaa vastuuhenkilöiden mielestä, että suomalaiset haluavat pitää kiinni toimivista julkisista palveluista ja kansallisomaisuudestamme. Ennen kaikkea vesi on ihmiselämän kannalta välttämätön perushyödyke, jota ei tule altistaa voitontavoittelun kohteeksi.

– Caruna-kauppojen myötä on nähty se, että luonnollisten monopolien yksityistäminen on sulaa hulluutta. Esimerkiksi sähköverkkojen tai vesihuollon yksityistäminen on kuin antaisi luvan painaa rahaa yksityiselle kaupalliselle toimijalle, vastuuhenkilöt painottavat.

”Yksityistäminen ei vain toimi”



Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt muistuttavat, että käytännössä kaikki vesihuollon edes osittaiseen yksityistämiseen kantaa ottaneet asiantuntijat niin talouden, juridiikan kuin ympäristötekniikan aloilta vastustavat sitä.

– Vesihuollon yksityistäminen ei vain yksinkertaisesti toimi. Monesti vesihuolto on jouduttu ottamaan takaisin julkisten toimijoiden hoitoon yksityisten toimijoiden aiheuttamien ongelmien myötä. Näin on tehty esimerkiksi Berliinissä ja Pariisissa.

EU-tason lainsäädäntö ei muodosta estettä vesihuollon yksityistämisen estämiseksi. Esimerkiksi Hollannissa on voimassa laki, joka estää vesihuollon yksityistämisen.

Kansalaisaloitteen tekijät ovat tyytyväisiä siihen, että käytännössä lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat osoittaneet kannatuksensa Vesi on meidän -kansalaisaloitteelle.

– Nyt on aika viedä vesihuollon yksityistämisen estäminen lainsäädäntöön. Kansalaisten viesti päättäjille on hyvin selkeä, he sanovat.

Vasemmistoliitto kiirehtii



Vasemmistoliiton puoluehallitus kiirehtii maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää (kesk.) tuomaan pikaisesti lakiesityksen siitä, miten suomalaisen vesihuollon yksityistäminen estetään lailla.

– Kun on kyse kaikkien tarvitsemista palveluista, kuten esimerkiksi vesihuollosta, ei omistusta ja päätäntävaltaa saa siirtää voittoa tavoittelevien toimijoiden käsiin. Caruna-kauppojen jälkeen nousseet sähkönsiirron kuluttajahinnat ovat varoittava esimerkki, joka pitää ottaa tosissaan, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi aamulla.