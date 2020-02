Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton ministerit lähtevät maakuntakierrokselle – ”Nyt on hyvä hetki kysyä, missä olemme onnistuneet ja mistä löytyy vielä parannettavaa”

Vasemmistoliiton ministerit kiertävät kevään aikana kaikki Suomen 18 maakuntaa. Opetusministeri Li Andersson ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen haluavat kuulla, mitä odotuksia ja toiveita ihmisillä eri puolilla maata on hallitukselle.

– Meidän hallituksemme onnistuminen mitataan sillä, kykenemmekö tekemään suomalaisten arjesta parempaa. Kiertueella haluamme kuulla, miten olemme tehtävässämme onnistuneet ja missä on kehitettävää, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Andersson.

Kaikkiaan ministerit pysähtyvät kiertueen aikana yli 30 kaupungissa.

– Olemme saaneet hallituksessa jo lyhyessä ajassa aikaan monta tuntuvaa parannusta suomalaisten elämään. Pieniä eläkkeitä ja perusturvaa on korotettu, epäoikeudenmukainen aktiivimalli poistui ja jokaisella lapsella on elokuusta lähtien taas yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Nyt on hyvä hetki kysyä, missä olemme onnistuneet ja mistä löytyy vielä parannettavaa, sosiaali- ja terveysmisteri Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

