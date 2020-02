Tapahtuihan se vihdoin. Perussuomalaiset myönsivät ilmastonmuutoksen olemassaolon ja ihmisen vaikutuksen siihen. Takinkäännöstä ei kuulemma ollut kyse. Ehkä poliittisesta pelistä sitten.

EU:ssa keskustellaan nimittäin kiivaasti aiheesta, jonka monet poliittiset ryhmät haluaisivat omia saavutuksekseen: oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Se on osa Euroopan komission jättimäistä vihreän kehityksen ohjelmaa, European Green Dealia.

Rahaston kautta on tarkoitus auttaa niitä alueita ja ihmisiä, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen voimakkaimmin vaikuttaa. Tukirahoilla voidaan esimerkiksi uudelleen kouluttaa ihmisiä, jotka työllistyivät aiemmin hiilestä. Sillä voidaan tukea vaikkapa talojen lämmitysjärjestelmien muutosta, joka samalla alentaisi asumisen hintaa.

Suomen hallituskin nosti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ilmastotiekarttansa keskiöön.

Tehdään yksi asia selväksi: tämä on meidän ansiotamme. Vasemmisto on se, joka on alusta asti vaatinut ilmastotyöhön sosiaalista ulottuvuutta niin EU:ssa kuin kotimaassa. Me olemme ne, jotka ovat ottaneet ilmastotyön vakavasti ja tehneet sen unohtamatta pienituloisia.

Toisin kuin perussuomalaiset, jotka kieltämällä ilmastonmuutoksen ovat samalla unohtaneet kaikki ne ihmiset, joihin se voimakkaimmin vaikuttaa.

Sanotaan se ääneen. Ollaan siitä ylpeitä.

Sen sijaan, että meidän viestimme olisi pelko – pelko työpaikan menettämisestä, pelko maahanmuutosta, pelko muutoksesta – vasemmiston viesti on toivo. Hiilineutraali yhteiskunta on mahdollinen, ja se on mahdollisuus. Oikeilla panostuksilla pystymme luomaan uusia kestäviä työpaikkoja.

Ilmastokriisi vaatii radikaaleja ja nopeita päätöksiä. Lasku ei saa langeta niille, joilla on jo valmiiksi taloudellisesti tiukkaa. Kun taistelemme ilmastokriisiä vastaan sosiaa-lisesti oikeudenmukaisesti, voimme ihan oikeasti onnistua.

Kirjoittaja on europarlamentaarikko.