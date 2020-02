IPS/Joyce Chimbi

Insinööritieteitä opiskelevien naisten vähyys on erityinen haaste globaalille etelälle.

Kun tohtori Anne-Maria Brennan oli tyttö, hän rakasti tieteitä. Häntä ei kuitenkaan kannustettu rakkautensa pariin, vaan yritettiin ohjata ”oikeaan suuntaan” eli sairaanhoidon, opettamisen ja sihteerintyön pariin.

– Minulle sanottiin, etteivät tytöt harrasta fysiikkaa. Harkitsinkin vakavasti musiikinopettajan uraa. Mutta sitten joku sanoi minulle, että voisin tulla tieteilijäksi ja amatöörimuusikoksi, mutta en amatööritieteilijäksi ja ammattimuusikoksi, sittemmin muun muassa London South Bank Universityssä apulaisprofessorina toiminut Brennan muistelee 1970-lukua.

– On käynyt ilmi, että tosiasiassa tytöt opiskelevat fysiikkaa, matematiikkaa, luonnontieteitä, teknologiaa ja insinööritieteitä, Brennan napauttaa.

Maailmanlaajuisesti vain 30 prosenttia luonnontieteitä, teknologiaa, insinööritieteitä ja matematiikkaa yliopistossa opiskelevista on naisia.

Patriarkaatti tekee valinnan

Viidessä vuosikymmenessä tilanne on parantunut, mutta silti maailmanlaajuisesti vain 30 prosenttia luonnontieteitä, teknologiaa, insinööritieteitä ja matematiikkaa yliopistossa opiskelevista on naisia. Sukupuolten epätasapainon haaste on erityisen suuri globaalille etelälle, toteaa Nigerian tiedeakatemian puheenjohtaja, professori Kalu Mosto Onuoha.

– Leveät railot sukupuolten välillä kehittyvissä maissa ovat puhtaasti valinnan asia. Opiskelijat näissä maissa valitsevat muita kiinnostuksen kohteita. Mutta kehittyvissä maissa patriarkaalinen kulttuuri ja sosialisaatio tekevät päätöksen opiskelijoiden puolesta, Onuoha sanoo.

Afrikassa lisähaasteensa

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa lisähaasteena ovat vielä infrastruktuuri ja oppimateriaalit. Alle puolella perusasteen kouluista on sähköä, tietokoneita ja internet.

Namibiassa tytöt kyllä ovat enemmistönä kaikilla kouluasteilla, mutta luonnon- ja insinööritieteissä asetelma keikahtaa ylösalaisin. Naisopiskelijoista vain kahdeksan prosenttia valitsee ne, miesopiskelijoista taas 21 prosenttia.

Maailman talousfoorumin Global Gender Gap Report 2020 tosin myös nostaa esiin poikkeuksia, kuten Mauritanian. Mauritaniassa luonnon- ja insinööritieteitä opiskelee 29 prosenttia naisopiskelijoista ja 31 prosenttia miehistä.

Omanissa suhdeluvut ovat 41 prosenttia naisopiskelijoista ja 55 prosenttia miesopiskelijoista. Myanmarissa naisia on jopa enemmän kuin miehiä.

Brennania ja Onuohaa haastateltiin Education Relief Foundationin Djiboutissa järjestämässä kolmannessa kansainvälisessä tasapainoisen ja inklusiivisen koulutuksen kokouksessa.

