Jarno Mela

Mia Haglund nousee valtuutetuksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto on myöntänyt vasemmistoliiton Silvia Modigille eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Modig ehti toimia kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2008. Hänet valittiin viime keväänä Euroopan parlamenttiin. Modigin tilalle nousee Mia Haglund.

Valtuustoon nouseva Mia Haglund on 33-vuotias Pohjoismaiden vihreän vasemmiston pääsihteeri ja valtiotieteiden maisteri. Hän on tunnettu myös yhteiskuntaa, feminismiä ja kulttuuria käsittelevistä Omaa luokkaa -podcastista, jota hän vetää väitöskirjatutkija Taija Roihan kanssa. Haglund on toiminut tällä valtuustokaudella kaupunkiympäristölautakunnassa.

– Haluan nostaa solidaarisuuden ja kunnianhimon politiikan tekemisen keskiöön. Helsingin on oltava kaupunki joka arvostaa sen kaikkia asukkaita tulotasosta riippumatta, jossa rakentaminen ja luonnon säilyttäminen ovat tasapainossa, jossa asuinpaikasta riippumatta on houkuttelevampaa käyttää julkista liikennettä autoilun sijaan ja jossa työntekijöiden kohtelu on huippuluokkaa, Haglund sanoo.