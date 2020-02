Lehtikuva/Markku Ulander

Paavo Arhinmäki ihmetteli politiikan sadismia. Koko ajan vaaditaan kipeitä ja vaikeita päätöksiä

Oppositio peräsi tiistaina hallitukselta nopeita päätöksiä työllisyyden nostamiseksi ja kestävyysvajeen korjaamiseksi. Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan hallitusohjelmalta on pohja pois jo nyt, kahdeksan kuukautta sen hyväksymisestä.

Pääministeri Sanna Marin vastasi, että päätöksiä tulee sitten, kun asiat on ensin valmisteltu.

– Päätöksiä tulee, kun valmistelu on valmis.

Marin sanoi uskovansa, että oppositiokin haluaa päätösten perustuvan huolelliseen valmisteluun.

– Me emme heilu emmekä horju emmekä me mene tuulen mukana yksittäisten lehtiotsikoiden tai vaatimusten mukana, vaan me teemme systemaattista työtä ja pidämme huolta siitä, että hallituskauden aikana asettamamme tavoitteet myös toteutuvat.

Myös vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki palasi teemaan ja muisteli, minkälaista kritiikkiä päätöksentekoon on aikaisempina vuosina kohdistettu.

– On painotettu, että uudistuksia ei pidä hosua, vaan ne pitää tehdä huolellisesti valmistellen ja viedä järjestelmällisesti eteenpäin. Nyt kritiikki tuntuu olevan sellaista, että hallitus ei hosu ja sählää, ja vedä edestakaisin epäonnistuneita uudistuksia.

Arhinmäki näki keskustelussa myös ”politiikan sadismia”: vaaditaan vaikeita ja kipeitä päätöksiä.

– Itse katson niin, että politiikassa kannattaa tehdä myös hyviä, oikeudenmukaisia ja tavallisten suomalaisten asemaa parantavia päätöksiä.

Hoitajamitoitukseen rahat kehyksen sisältä



Orpo väitti myös, ettei hallituksella ole rahaa hoitajamitoituksen toteuttamiseen. Marin sanoi, että kehystä ei rikota, vaan rahoitus on haettu sen sisältä.

– Siellä on sellaisia kokonaisuuksia kuin apteekkiuudistus, siis apteekkarien voittojen kohtuullistaminen. Jopa sata miljoonaa euroa voisi tältä puolelta saada säästöä, mutta hallitus on realistisemmalla tasolla ja uskomme, että siitä voi saada kymmeniä miljoonia euroja.

– Monikanavarahoituksen purku sote-uudistuksen yhteydessä on meidän tavoitteemme itsessänsä ja tämän osalta yksityisiä kela-korvauksia pienennetään.

– Ostopalveluiden kilpailutusta tehostetaan. Siellä on paljon tehtävää ja tämäkin toteutetaan osana sote-uudistusta. Kehysten sisältä, vastuullisella tavalla, ihmisten palveluita heikentämättä olemme löytäneet rahat hoitajamitoitukseen.