Antti Yrjönen

Vasemmistoliitolle on tärkeää uudistaa Suomea tasa-arvoisemmaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja kestävämmäksi.

– Epäoikeudenmukainen ja nöyryyttävä aktiivimalli on purettu. Pienimpiä eläkkeitä ja perusturvaa on korotettu, tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettu kaikille lapsille ja päivähoidon ryhmäkokoja on pienennetty. Koulutukseen ja osaamiseen on panostettu lisää resursseja, luetteli vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki tiistaina eduskunnassa.

– Merkittäviä ja tärkeitä parannuksia tavallisten suomalaisten elämään. Aika hyvin hallitukselta, josta väitetään, ettei se ole saanut mitään aikaan.

Arhinmäen mukaan tämä hallitus pystyy toteuttamaan uudistuksia, joita on jo vuosia tai vuosikymmeniä toivottu ja odotettu.

– Sellaisia, joita aiemmat hallitukset eivät ole saaneet aikaiseksi, vaikka niiden tärkeyttä on tämän salin jokaiselta laidalta korostettu.

– Uudistuksia ei pidä hosua, vaan on tärkeää tehdä huolellista valmistelua ja viedä uudistuksia järjestelmällisesti eteenpäin. Marinin hallitus tekee tärkeää työtä Suomen ja suomalaisten puolesta. Annamme kaiken tukemme tälle työlle.

Arhinmäki kiitti hallituksen perustamaa ilmastorahastoa ja energiaverotuksen uudistamista, mutta vaatii uusia ilmastotoimia muun muassa turpeen osalta.

– Meillä on rohkea ja välttämätön tavoite Suomesta hiilineutraalina maana vuonna 2035. Ilmastotoimien on oltava kunnianhimoisia, mutta samalla tulee huomioida sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

Yhtenä hallituksen tärkeimpänä tasa-arvotekona Arhinmäki mainitsi oppivelvollisuuden pidentämisen kahdeksaantoista ikävuoteen.

– Jokaiselle nuorelle pitää taata vähintään toisen asteen tutkinto. Vain perusasteen koulutuksen saaneille on yhä vähemmän työtä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassamme.