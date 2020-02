Juha Törmälä

Virkistävällä tavalla rikosromaanien normaalista kerronnasta poikkeava, todetaan perusteluissa.

”Taitavasti rakennettu, hienosti kirjoitettu, kypsä murhenäytelmä ja intensiivinen jännäri.” Näin Kansan Uutiset arvioi Arttu Tuomisen viidennen romaanin Verivelka.

Porilaisen ympäristötarkastajan teoksesta vakuuttui myös Suomen dekkariseura. Se palkitsi tiistaina Verivelan Vuoden johtolanka -palkinnolla.

”Verivelka suuntautuu alkusivuiltaan lähtien virkistävällä tavalla rikosromaanien normaalista kerronnasta poikkeaville urille”, valinnan tehnyt raati perustelee.

Verivelan alussa Porin seudulla tapahtuu tyypillisistä tyypillisin suomalainen henkirikos: juopporemmissä mies puukottaa toisen kuoliaaksi. Se olisi rutiinijuttu poliisille, ellei tutkintaa johtavalla komisario Jari Paloviidalla olisi varhaisnuoruuden yhteys kumpaankin osapuoleen. Toinen oli hänen piinaajansa, toinen paras kaveri. Vahvassa tarinassa Paloviita joutuu punnitsemaan, kumpi on painavampi, poliisin vala vai nuoruudessa solmitut sopimukset.

Johtolanka-raati kysyy, voiko näin triviaaleista lähtökohdista saada aikaan vetävän rikosromaanin.

”Kyllä vain. Lukijalle selviää kohta, että puukotus on vain alkusysäys toiselle kertomukselle, jonka juuret ovat kaukana menneisyydessä. Teos kuvaa, miten voimakas ja elämää ohjaava vaikutus lapsuuden ja nuoruuden kokemuksilla ja kohteluilla on myöhempään elämään. Taidokkaissa takaumissa Tuominen asettuu luontevasti varhaisteini-ikäisten ajatusmaailmaan. Nykyhetki puolestaan osoittaa, miten kahden lapsuudenystävän elämä on kulkenut vastakkaisiin suuntiin.”

Raadin mukaan kirjan päähenkilö, komisario Jari Paloviita, tuo väistämättä mieleen Patricia Highsmithin monet henkilöhahmot.

”Yksi tai kaksi hyvin harmitonta tekoa alkaa vääjäämättömällä painollaan viedä kaltevalle ja entistä luistavammalle pinnalle, ja kun luisu on alkanut, sitä ei saa enää pysähtymään. Lukija arvailee mielessään päätepistettä, mutta joutuu useasti tarkentamaan oletuksiaan, sillä teos säilyttää jännityksen ja yllätyksellisyytensä loppuun saakka. Sujuva kieliasu ja uskottava dialogi viimeistelevät kerronnan.”

Vuoden esikoisdekkari -kunniakirjan dekkariseura myönsi Pekka Hyytille romaanista Tummat pilvet eilisen.

Ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirja 2020 myönnetään brittiläiselle Belinda Bauerille hänen suomennetusta tuotannostaan. Suomennoksia on kuusi. Ne ovat itsenäisiä teoksia, eivät yhteen päähenkilöön sidottua sarjaa.

”Vaikuttavia psykologisia jännäreitä omaleimaisella tyylillä”, kehuu Suomen dekkariseura.