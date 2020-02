Lehtikuva/Str

Kiinasta on tullut maailman toiseksi suurin asevalmistaja

Kiina on kasvanut maailman toiseksi suurimmaksi aseiden valmistajaksi. Suurin on Yhdysvallat ja Kiinan jälkeen kolmantena on Venäjä, kertoo Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin uusi raportti.

1960-luvun ja varsinkin vuoden 1999 jälkeen Kiina on Siprin mukaan investoinut suuria summia aseteollisuutensa modernisointiin. Päätavoitteena on ollut omavaraisuus kehittyneissä aseissa ja aseteknologiassa.

Läpinäkyvyyden puutteen takia Kiinan asemyynnin arvoa on tähän asti voitu vain arvailla.

Sipri arvioi, että neljä tärkeintä kiinalaista aseyhtiötä on kaupannut aseita yhteensä 49 miljardilla eurolla vuodessa. Kolme niistä kuuluu maailman kymmenen suurimman asevalmistajan joukkoon.

Suurimmat aseiden viejät vuosina 2014–2018 olivat suuruusjärjestyksessä Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Saksa ja Kiina. Saksaa lukuun ottamatta kaikki ovat YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä.

