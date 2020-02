Lehtikuva/Jussi Nukari

Kansalaisaloite lentoverosta luovutetaan eduskunnalle keskiviikkona.

Lentoveroa vaativa kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle keskiviikkona. Kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 55 000 henkilöä.

– Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Tällä hetkellä verotamme kuitenkin kaikkien saastuttavinta liikkumismuotoa kaikkein vähiten. Tähän on saatava muutos. Lentovero on käytännössä ainoa julkinen ohjauskeino hillitsemään kestämättömällä pohjalla olevaa lentoliikennettä, sanoo Silja Jääskeläinen, joka on yksi kansalaisaloitteen vireillepanijoista.

Mallia Ruotsista

Tämä on tärkeä tasa-arvokysymys.

Lentovero on jo käytössä muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Italiassa. Ruotsissa lentoveron käyttöönotto yli vuosi sitten katkaisi lentoliikenteen kasvun ja lisäsi tietoutta matkustamisen ilmastopäästöistä.

– Pyrimme saamaan Suomessakin aikaan lentoliikenteen kasvun taittumisen Ruotsin tapaan. Kansalliset lentoverot ovat askel kohti koko EU:n laajuista lentoveroa, ja Suomi voi toimia tässä hyvänä esimerkkinä, Jääskeläinen toteaa.

– Lentämisen tukeminen verovapautuksin kestävämpien matkustusmuotojen kustannuksella on ilmastopoliittisesti vastuutonta. Lentoverosta saatavilla tuloilla voisimme tukea esimerkiksi raideliikennettä. Tämä vähentäisi päästöjä ja lisäisi työllisyyttä ja matkailua kotimaassa.

Varakkaat lentävät

Kaikkein eniten lentoliikennettä käyttävät hyvätuloiset.

– Varakkaimpien käyttämää matkustusmuotoa ei juuri veroteta, kun taas pienituloisten arjessa käyttämiä liikkumismuotoja verotetaan, Jääskeläinen huomauttaa.

– Tämä on tärkeä tasa-arvokysymys. Haluammeko tukea tavallisten ihmisten arkea vai harvojen luksusta ilmaston kustannuksella? Lentovero on tehokkain, nopein ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta parhaiten edistävä keino liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.